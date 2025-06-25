TOKİ yüzlerce konut ve işyerini yüzde 25 peşin ve 60 ay taksitle satışa çıkardı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ankara ve İstanbul'un da aralarında olduğu 9 ilde toplam 643 konut ve 232 iş yerini yüzde 25 peşinat ve 60 ay vadeyle ya da yüzde 20 peşin alım indirimiyle açık artırmayla satışa sundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Ankara, İstanbul, Samsun, Bingöl, Diyarbakır, Giresun, Konya, Mersin ve Trabzon’da bulunan 643 konut ve 232 iş yerini açık artırmayla satışa çıkarıyor. Satışlar, 1-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Satış şartlarına göre, taşınmazlara yüzde 25 peşinatla sahip olunabilecek. Kalan tutar için 60 ay vade uygulanacak. Ayrıca, toplam bedeli peşin ödemek isteyenler için yüzde 20 indirim imkanı da sunulacak. Yapılan açıklamaya göre açık artırmada; Samsun’da 257 konut ve 16 iş yeri, Bingöl’de 165 konut ve 150 iş yeri, İstanbul’da 92 konut ve 64 iş yeri, Ankara’da 36 konut, Diyarbakır’da 40 konut, Mersin’de 31 konut, Konya’da 17 konut, Giresun’da 4 konut ve 2 iş yeri, Trabzon’da 1 konut satışa sunulacak. Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul’daki salonlarda fiziki katılımla, aynı zamanda çevrim içi ortamda da gerçekleşecek. Takvime göre; 1 Temmuz’da Ankara, Giresun, İstanbul, Konya, Mersin ve Trabzon’daki taşınmazlar, 2 Temmuz’da Samsun’daki taşınmazlar, 3 Temmuz’da ise Bingöl ve Diyarbakır’daki taşınmazlar satışa çıkarılacak.