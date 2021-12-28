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Doktorları bile şaşkına çeviren olay: Tam 30 santimetre...

Doktorları bile şaşkına çeviren olay: Tam 30 santimetre...

Malatya’da yaşayan işitme ve konuşma engelli olan 63 yaşındaki Beyaz Dinler, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Bu sürede virüsü aldığı tedavilerle atlatan yaşlı kadının sonrasında çekilen tomografisinde ise böbreğinde 30 santimetre büyüklüğünde tümör fark edildi.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde Üroloji Servisinde Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çelik ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon ile böbrekteki tümöründen kurtulan yaşlı kadının sağlığına kavuştu.

DOKTORLAR DA ŞAŞIRDI
İlk kez böylesine bir büyük tüTam 30 santimetre...mör ile karşılaştıklarını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çelik, hastanın en büyük şanssızlığının işitme ve konuşma engeli olması nedeniyle yıllardır derdini anlatamadığını ifade etti. Korona virüs sonrası yaşlı hastanın böbreğindeki tümörün tesadüfen fark edildiğini belirten Çelik, tümörün büyüklüğünün kendilerini bile şaşırttığını söyledi.

 30 CM'LİK KİTLE ÇIKARILDI
Normalde böbrek kitlelerinin bu kadar büyük gözükmediğini ifade eden Çelik, “Hastamızın en büyük şanssızlığı hem işitme hem de konuşma engelinin olması ve derdini anlatamaması. Hastamız bir süre önce Covid-19’a yakalanmış. Covid sonrası çekilen tomografide bu kitleye rastlandı. Yaklaşık 30 cm’lik kitleyi ameliyat ile aldık. Ameliyat başarılı geçti. 2 gün yoğun bakımda kaldı. Serviste tedavisine devam ediliyor. Herhangi bir aksilik olmaması durumunda 1-2 güne kadar taburcu etmiş oluruz” diye konuştu.

Etiketler tomografi 30 cm
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