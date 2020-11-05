Dokuz Eylül Üniversitesi, tüm eğitim faaliyetlerine ara verdi

İzmir’de meydana gelen ve büyük hasara yol açan 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi, uzaktan eğitim faaliyetleri de dahil olmak üzere tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu.

Resmi Twitter hesabı aracılığıyla paylaşım yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, önümüzdeki hafta için tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı.

Söz konusu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Dün yaşamış olduğumuz deprem tüm İzmirlileri olduğu gibi bizleri de derinden etkilendi. Öncellikle depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailelerine baş sağlığı; yaralananlara acil şifa, kurtarma çalışmalarına katılan tüm kurumların çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz. Henüz kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılması hepimizin en büyük ümidi.

Mensuplarımızın da derinden etkilendiğini bildiğimiz bu zorlu süreçte Üniversite yönetimi tarafından önümüzdeki hafta tüm eğitim faaliyetlerine (uzaktan eğitim faaliyetleri dahil) ara verilmesine karar verilmiştir. Bu süre içerisinde üniversitemizin tüm binaları kontrol edilerek, olası hasarların tespiti gerçekleştirilecektir.

Bir kez daha başta İzmir olmak üzere depremin hissedildiği tüm illerdeki vatandaşlarımıza ve üniversitemiz ailesinin tüm fertlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”