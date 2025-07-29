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Dolandırıcılar çıtayı arşa taşıdı: Bu dolandırıcılık yöntemlerine aman dikkat

Dolandırıcılar çıtayı arşa taşıdı: Bu dolandırıcılık yöntemlerine aman dikkat
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Ticaret bakanlığı, sosyal medya ve dijital mecralardaki dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyarırken, dolandırıcıların vatandaşları ağlarına düşürmek için kurdukları tuzaklar "pes" dedirtti.

Ticaret Bakanlığı'ndan, sosyal medya ve dijital mecralar üzerinden yapılan sahte ürün satışları, taklit hesaplar, kimlik avı girişimleri, aldatıcı rezervasyonlar, sahte çekiliş ve reklamlar yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılıklara karşı ve banka hesaplarına ve kişisel verilere yönelik saldırılara dair uyarı ve bilgilendirme yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, dijital mecralarda artan alışveriş eğilimiyle birlikte çeşitlenen dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Ticaret Bakanlığı'na ulaşan son şikayetlerde; sosyal medya platformlarında giyim, ayakkabı, elektrikli ev eşyası satışı veya bungalov konaklama rezervasyonu adı altında açılan hesaplara para gönderilmesine rağmen; ürünlerin teslim edilmediği, vadedilen konaklama hizmetinin alınamadığı, ücret iadesi yapılmadığı ve ücret iadesi için satıcıyla iletişime geçilemediği gibi mağduriyetlerin önemli ölçüde arttığı tespit edilmiştir. Popüler markalı elektronik cihazlar ve cep telefonlarının piyasa değerinin çok altında sunulduğu ilanlara karşı temkinli olunuz. Güvenli ödeme yöntemleri dışında doğrudan banka hesabına para göndermeyiniz. Alışveriş öncesinde satıcının resmi olarak kayıtlı olup olmadığını ve iletişim bilgilerinin geçerliliğini mutlaka kontrol ediniz" denildi.

Taklit hesaplar ve sahte siteler yoluyla yapılan dolandırıcılıklara ilişkin, "Bazı dolandırıcılar, banka, posta şirketleri, ünlü markalar ve şahsiyetler gibi tanınmış kurum ve kişilerin logolarını, isimlerini ve görsellerini kullanarak; sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri oluşturmakta, gerçek olmayan ödül ve çekiliş kampanyaları düzenlemekte, asılsız abonelik teklifleri veya sıfır faizli kredi vaatleri sunmakta, zararlı yazılım içeren bağlantılara tıklanmasını sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

’ADRES BİLGİLERİNİ MUTLAKA KONTROL EDİNİZ’

Güvenli internet kullanımı hususunda vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar şöyle sıralandı:

"Reklam ve kampanyalarda adres bilgilerini mutlaka kontrol ediniz. ⁠Kaynağı belirsiz bağlantılara kesinlikle tıklamayınız. ⁠Bu bağlantılar üzerinden dosya indirmeyiniz, ödeme bilgisi girmeyiniz."

Açıklamada, kimlik avı dolandırıcılıkları hakkında, "Bazı dolandırıcılık girişimlerinde, e-posta, SMS veya mobil uygulamalar üzerinden; posta teslimatı bildirimi, hesap aktifleştirme isteği, işlem yapılmazsa hak kaybı yaşanacağı uyarısı, ücretli uygulamaların ücretsiz kullanılabileceği vaadi gibi ifadelerle tüketicilerin kişisel ve finansal bilgileri ele geçirilmeye çalışılmaktadır. Kimlik avı dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar; e-postalardaki gönderici adresini dikkatle kontrol ediniz. ⁠Resmi kurum adını taşıyan iletilerde doğrulama yapmadan işlem gerçekleştirmeyiniz. ⁠Şüpheli mesajlarda kişisel bilgi ve şifrelerinizi asla paylaşmayınız. ⁠Çift faktörlü doğrulama/iki aşamalı giriş yöntemlerini kullanarak hesaplarınızı koruyunuz" denildi.

Dolandırıcılığa maruz kalan tüketicilere yönelik öneriler ise şöyle sıralandı:

"Tüketicilerimizin mağdur olmaları halinde; emniyet birimlerine veya adli mercilere başvuruda bulunmaları, bankalarıyla iletişime geçerek hesap güvenliği için gerekli önlemleri almaları, e-posta ve sosyal medya hesap şifrelerini değiştirmeleri tavsiye edilmektedir. Unutulmamalıdır ki bu tür eylemler, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil etmektedir. ⁠Elektronik ortamdaki tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla, Ticaret Bakanlığı tarafından hem resen hem de şikayet üzerine denetimler gerçekleştirilmektedir. ⁠Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu aracılığıyla da aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar mercek altına alınmaktadır. Dijital mecralarda haksızlığa uğrayan tüketicilerimiz; parasal sınırlar dahilinde tüketici hakem heyetlerine, daha yüksek tutarlarda ise tüketici mahkemelerine e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabilirler. Ticaret Bakanlığı olarak, dijital mecralarda tüketicilerimizi hedef alan her türlü dolandırıcılık faaliyetine karşı kararlılıkla mücadelemizi sürdürmeye; vatandaşlarımızın haklarını korumak amacıyla denetim, bilgilendirme ve yaptırım süreçlerini kesintisiz bir şekilde yürütmeye devam etmekteyiz." (DHA)

 

 

DHA

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