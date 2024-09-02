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Dolar, Euro, altın... Piyasalar yeni haftaya böyle başladı

Dolar, Euro, altın... Piyasalar yeni haftaya böyle başladı
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Rekor seviyelere yükselen Dolar, Euro ve altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Türk Lirası, Dolar ve Euro karşısında değer kaybederken, Fed’den faiz indirimiyle ilgili söylemlerin gelmesiyle birlikte altın fiyatlarında son haftalarda yukarı yönlü seyir hızlandı.

Yurt içinde piyasaların gözü 3 Eylül Salı günü TÜİK tarafından açıklanacak ağustos ayı enflasyon verisinde. 6 Eylül Cuma günü ise ABD tarım dışı istihdam verisi ile Fitch'in Türkiye raporu takip edilecek. 

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 34,06 TL'den başlayan Dolar 34,07 TL'den, 

37,64 TL'den başlayan Euro 37,70 TL'den, 

44,75 TL'den başlayan Sterlin 44,78 TL'den, 

23,34 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,35 TL'den işlem görüyor.

Geçen hafta kapanışta Dolar 34,06 TL'den, Euro 37,63 TL'den, Sterlin 44,75 TL'den, Japon Yeni ise 23,33 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 503 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 495 Dolar'dan, 

2 bin 742 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 733 TL'den, 

4 bin 574 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 574 TL'den, 

18 bin 807 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 18 bin 813 TL'den, 

31,64 TL'den başlayan Gümüş ise 31,18 TL'den fiyatlanıyor.

Geçen hafta kapanışta Ons altın 2 bin 503 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 742 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 574 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 852 TL'den, Gümüş ise 31,64 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 57 bin 369 Dolar'dan başlayan Bitcoin 57 bin 859 Dolar'dan, 

2 bin 430 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 457 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 76,70 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 76,31 Dolar'dan işlem görüyor. 

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