Dolar, Euro, Sterlin, gümüş ve altın... Piyasalarda düşüş sürüyor!

Yeni haftaya da düşüşle başlayan piyasaların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası döviz rezervlerine ilişkin dün akşam yaptığı açıklamaya tepkisi de belli oldu. İşte dolar, euro, sterlin, altın ve kripto para piyasalarında son durum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı döviz rezervi açıklamasının ardından gözler piyasalara çevrilmişti. Erdoğan'ın "27 Ağustos itibariyle 118 milyar doları aşmış durumdadır" açıklaması sonrasında piyasaların tepkisi de belli oldu.

Dolar 8,28 TL'den Euro 9,85 TL'den, Sterlin ise 11,48 TL'den işlem görüyor.

Dün akşamki kapanışta doların satış fiyatı 8,28 TL, avronun satış fiyatı 9,83, Sterlin'in satış fiyatı ise 11,46 TL olmuştu.

Gümüş 6,56TL'den fiyatlanırken, onsu 1.820 dolar olan altında, gram altın 480/485, çeyrek altın 779/795, Cumhuriyet altını ise 3.207/3.243 alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 52 bin 572 dolardan, Etherium ise 3 bin 919 dolardan işlem görüyor.

ORTA VADELİ PROGRAM

AK Parti iktidarı tarafından hazırlanan ve 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program Cumhurbaşkanı onayıyla açıklanırken, 2021 büyüme tahmininin yüzde 9 olduğu planda, ekonominin 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor.

İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin ediliyor. 2022 işsizlik hedefi yüzde 12, 2023 işsizlik hedefi yüzde 11.4, 2024 hedefi ise yüzde 10.9. Programda 2021 için enflasyon hedefi yüzde 16.2. 2022'de yüzde 9.8 olarak tahmin edilen enflasyonun 2023'te yüzde 8, 2024'te yüzde 7.6 olması hedefleniyor.