Dolar, Euro ve altın fiyatları rekor tazeledi

Seçim sonrası döviz kurları ve altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. İşte 6 Haziran Salı itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bakanlar devir teslim törenlerinin ardından göreve başladı. Ekonominin başına getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır" diyerek şeffaflık ve öngörülebilirlik vurgusu yaptı.

TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ GERİLEDİ

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ve yeni kabinenin kurulmasın sonrası yeni ekonomi yönetiminden alınan ilk mesajlarla Türkiye'nin CDS'i düşüş eğilimini hızlandırdı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'si, söz konusu gelişmelerle 15 Mayıs'tan bu yana ilk kez 500 seviyesinin altına inerken, günlük düşüş 50 baz puanı aştı.

BORSA SON 3 AYIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ

Analistler, Borsa İstanbul'un da söz konusu haber akışından pozitif etkilendiğini ifade ederek, BIST 100 endeksinin yaklaşık son 3 ayın zirvesinde seyrettiğini kaydetti.

14 Mart'tan bu yana en yüksek seviye olan 5.323 puana çıkan BIST 100 endeksi, haziranda yüzde 9'a yakın getiri sağladı.

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 21,27 TL 'den başlayan Dolar 21,51 TL'den,

22,90 TL'den başlayan Euro 23,07 TL 'den,

26,62 TL'den başlayan Sterlin 26,90 TL 'den,

15,32 TL'den başlayan Japon Yeni ise 15,55 TL 'den işlem görüyor. Dün Dolar 21.25 TL'den, Euro 22,90 TL'den, Sterlin 26,62 TL'den, Japon Yeni ise 15,32 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 1.961 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.957 Dolar 'dan,

1.342 TL'den başlayan Gram altın 1.353 TL 'den,

2.225 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.225 TL 'den,

9.099 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.154 TL 'den,

16,12 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 16.24 TL 'den fiyatlanıyor.



Dün Ons altın 1.961 Dolar'dan, Gram altın 1.340 TL'den, Çeyrek altın 2.225 TL'den, Cumhuriyet altın 9.096 TL'den, Gram Gümüş ise 16,12 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 25 bin 444 Dolar'dan başlayan Bitcoin 25 bin 712 Dolar'dan,

1.794 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.815 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 76,56 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 75,47 Dolar'dan işlem görüyor.