Dolar, Euro ve altın yükselişini sürdürüyor

Piyasaların zirvedeki seyri sürüyor. Dolar, Euro, Sterlin ve altın yine zirvede. Altındaki yükseliş dikkat çekiyor.

Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin 'Reel Efektif Döviz Kuru' raporunu yayınladı. Buna göre Türk Lirası'nın (TL) reel değerini gösteren reel efektif döviz kuru, 2001 krizinden bile daha geri bir noktada. Reel efektif döviz kurunda mart ayından itibaren başlayan düşüş, haziranda 59,77 değeri ile tarihin en düşük seviyeye geriledi. Bu değer 2001'de 87,6, 2002'de 95,9'du.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının küresel risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) perşembe açıklanacak tutanakları öncesinde küresel pay piyasalarında ülke ve sektör bazlı ayrışmaların arttığı görülüyor. Emtia piyasalarında devam eden oynaklığın da beslediği ayrışmaların bir süre daha gündemde kalması bekleniyor.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,70 TL'den, Euro 10,27 TL'den, Sterlin ise 11,99 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6680 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2640 lira olmuştu.

Dolar endeksi 92 düzeyinin üzerinde, Türkiye 10 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 17,69 seviyesinde seyrediyor.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 7,28 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.800 dolar olan altında, gram altın 499/504, çeyrek altın 809/826, Cumhuriyet altını ise 3.330/3.365 TL alış/satış fiyatlarıyla işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda spot altının fiyatı 2 haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon yaratacağı endişesi ve dolardaki zayıflık altın fiyatlarını destekler nitelikte.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasalarının iki amiral gemisinde de bir ileri bir geri süreç devam ediyor. Bitcoin 34 bin 775 dolardan, Ethereum ise 2 bin 381 dolardan işlem görüyor.

HAZİRAN AYI ENFLASYONU

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon rakamlarını Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %17,53, aylık %1,94 artış olarak açıkladı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,46 artmasını bekliyordu.