Dolar, Euro ve altın zirvede

Güne 2 bin 48 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 38 Dolar'dan,

1.983 TL'den başlayan Gram altın 1.972 TL'den,

3 bin 368 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 360 TL'den,

13 bin 852 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 818 TL'den,

22,38 TL'den başlayan Gümüş ise 22,29 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 52 Dolar'dan, Gram altın 1.986 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 368 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 852 TL'den, Gümüş ise 22,41 TL'den fiyatlanmıştı.