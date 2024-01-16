Dolar, Euro ve altın zirvede
Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Yeni haftaya da Türk Lirası karşısında zirvede başlayan döviz ve değerli metaller de hafatnın ikinci gününde de zirve seyri devam ediyor.
Geçen yılın tamamını yüzde 36,6, aralık ayını yüzde 2,2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı ocak ayında aralık ayına göre bir miktar arttı. TL, 2024 başından bugüne yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.
Piyasalardaki yüksek tansiyon haftanın ikinci gününde de sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde art arda rekor yenileyen dolar, yükselişini korurken, euroda ise bugün düşüş eğilimi görülüyor.
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) ocakta faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, bankanın mart toplantısında yüzde 73 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğünü dile getirdi.
İşte 16 Ocak Salı günü itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
32,89 TL'den başlayan Euro 32,81 TL'den,
38,18 TL'den başlayan Sterlin 38,08 TL'den,
20,62 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,53 TL'den işlem görüyor.
Dünkü kapanışta Dolar 30,10 TL'den, Euro 32,97 TL'den, Sterlin 38,30 TL'den, Japon Yeni ise 20,67 TL'den işlem görmüştü.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol