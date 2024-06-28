Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı, bırakmıyor

TCMB'nin dün açıkladığı Haziran ayı politika faizi kararı sonrası başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere piyasalar haftanın son işlem gününde zirvedeki seyrini sürdürüyor. Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından dün açıklanan Haziran ayı politika faizi kararının ardından piyasalar haftanın son işlem gününe de Türk Lirası karşısında zirvedeki yerini koruyarak başladı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) ekonomistlerin beklentisine paralel olarak Haziran ayı politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.

Piyasalar gözünü şimdi gelecek hafta açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevirmiş durumda.

İşte haftanın son işlem gününde piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,96 TL'den başlayan Dolar 32,86 TL'den,

35,27 TL'den başlayan Euro 35,20 TL'den,

41,69 TL'den başlayan Sterlin 41,60 TL'den,

20,51 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,49 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,83 TL'den, Euro 35,28 TL'den, Sterlin 41,66 TL'den, Japon Yeni ise 20,51 TL'den işlem işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 326 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 334 Dolar'dan,

2 bin 463 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 466 TL'den,

4 bin 45 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 69 TL'den,

16 bin 635 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 739 TL'den,

30,88 TL'den başlayan Gümüş ise 31,02 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 328 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 456 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 45 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 635 TL'den, Gümüş ise 30,71 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 61 bin 518 Dolar'dan başlayan Bitcoin 61 bin 660 Dolar'dan,

Ethereum ise 3 bin 452 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 85,71 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 85,55 Dolar'dan işlem görüyor