Dolar, Euro ve gram altının ateşi yükseldi

Ortadoğu'daki savaş ve yaklaşan ABD Başkanlık seçimlerinin gölgesinde haftanın son işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tüm hızıyla sürüyor.

İsrail'in Filistin'de sivil, kadın, yaşlı ve çocuk ayırt etmeksizin başlattığı kanlı işgal ortadoğuda kanlı bir savaşın kapılarını açarken piyasalarda da çalkantılı seyir devam ediyor.

Faiz kararı merakla beklenen Amerikan Merkez Bankası FED Temmuz ayı toplantısı sonrasında politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttuğunu açıklamıştı.

Dolar/TL, artan jeopolitik gerilimin de etkisiyle yükseldiği 33,19 zirvesinin hemen altında güne başlarken piyasalarda veri gündemi ile Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni likidite adımının etkileri izleniyor.

Küresel piyasalarda satış baskısı oldukça kuvvetli. Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'yi öldürülmesinin bir gün ardından, İsrail'in dün Hamas'ın silahlı kanadının lideri Muhammed Deif'i geçen ay Gazze'ye düzenlenen bir hava saldırısında öldürdüğünü teyit etmesi de jeopolitik gerilimi artırarak risk iştahı üzerinde etkili oldu.

İç piyasada gecelik faizler ve fazla likidite yakından takip edilmeye devam ediliyor.

Öte yandan analistler, tahvil faizlerindeki gerilemenin altın başta olmak üzere kıymetli madenlerin fiyat artışlarını desteklediğini söyledi.

ABD'de işsizlik yükseldi

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 114 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıktı.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,17 TL'den başlayan Dolar 33,17 TL'den,

35,83 TL'den başlayan Euro 36,18 TL'den,

42,25 TL'den başlayan Sterlin 42,57 TL'den,

22,25 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,45 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,07 TL'den, Euro 35,78 TL'den, Sterlin 42,37 TL'den, Japon Yeni ise 22,11 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 459 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 465 Dolar'dan,

2 bin 622 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 628 TL'den,

4 bin 278 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 306 TL'den,

17 bin 589 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 17 bin 768 TL'den,

30,80 TL'den başlayan Gümüş ise 30,73 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 447 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 602 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 278 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 589 TL'den, Gümüş ise 30,31 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 64 bin 338 Dolar'dan başlayan Bitcoin 64 bin 672 Dolar'dan,

3 bin 158 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 143 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.