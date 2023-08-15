Dolar patlamaya hazır bomba gibi; gram altın kritik seviyede
27 lira seviyesini aşan Dolar, zirvede yatay hareketlerine devam ediyor. Gram altın ise 1.700 TL'nin altında işlem görüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürerek kritik seviyeye ulaşan Dolar zirvede yatay seyrine devam ediyor. Euro/TL ve altın fiyatları ise dalgalı bir seyir izliyor.
SEÇİMDEN SONRA YÜZDE 30 DEĞER KAYBETTİ
Bugün iç veri gündeminde Temmuz ayı konut satış istatistikleri ile bütçe verileri yer alıyor. Temmuz ayı öncü verileri bütçe açığındaki artış hızının yavaşladığını gösteriyor.
Deprem kaynaklı 1 trilyon TL'ye yakın harcama nedeniyle vergi artışlarına rağmen yıl sonunda bütçe açığının GSYH'nin yüzde 6'sı civarında oluşması bekleniyor.
Deprem harcamaları 2023'te bütçe açığının yaklaşık yarısını oluşturacak.
Bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısı da gerçekleşecek.
TL büyük bölümü seçimler sonrası olmak üzere yılbaşından beri %31 değer kaybetti.
İşte piyasalarda son durum:
Güne 27,01 TL'den başlayan Dolar 27,06 TL'den,
29,45 TL'den başlayan Euro 29,53 TL'den,
34,32 TL'den başlayan Sterlin 34,38 TL'den,
18,59 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,62 TL'den işlem görüyor.
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