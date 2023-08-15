Dolar patlamaya hazır bomba gibi; gram altın kritik seviyede

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 29 bin 263 Dolar'dan başlayan Bitcoin 29 bin 360 Dolar'dan,

1.836 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.841 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.