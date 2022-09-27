Dolar rekordan rekora koşuyor! Altın fiyatları çakıldı

Dolar kurunun zirvedeki seyri devam ederken euro, sterlin ve altın fiyatları sert düştü. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) gelen sürpriz faiz indirimi sonrasında Türk Lirası'ndaki dolara karşı olan değer kaybı hızlandı. Yeni haftaya rekorla başlayan dolar/TL 18.47'yi aşarak rekor tazeledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 13'ten yüzde 12'e indirmişti.

ALTIN 2.5 YILIN DİBİNDE

Altının ons fiyatı ise güçlenen ABD dolarının etkisi ile 2,5 yılın en düşük seviyesini test etti.



Analistler, Dolar Endeksi'nin son 20 yılın zirvesinde işlem görmeye devam etmesinin altında yukarı yönlü bir hareket için bir neden ortaya çıkmasını zorlaştırdığını, Fed agresif faiz artırımlarına devam ettirirse altın fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskının devam edeceğini belirtiyorlar. Mart ayından bu yana yüzde 20 değer kaybeden spot altın için bugün ilk destek 1.627 dolar/ons seviyesinde. Analistler buranın kırılması halinde 1607-1600 dolar/ons aralığının hedeflenmesini bekliyorlar. Yukarı hareketlerde dirençler 1647 ve 1660 dolar/ons seviyelerinde.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,46 TL'den başlayan Dolar 18,46 TL'den,

17,73 TL'den başlayan Euro 17,83 TL'den,

19,77 TL'den başlayan Sterlin ise 19,92 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,47 lira, euronun satış fiyatı ise 17,76 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.622 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.631 Dolar'dan,

963 TL'den başlayan Gram altın 968 TL'den,

1.548 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.557 TL'den,

6.369 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.404 TL'den,

10,94 TL'den başlayan Gümüş ise 11,01 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

güne 18.772 Dolar'dan başlayan Bitcoin 20.007 Dolar'dan,

1.290 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.378 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 84,61 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,47 Dolar'dan işlem görüyor.