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Dolar ve Euro uçtu, altın çakıldı

Dolar ve Euro uçtu, altın çakıldı
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Piyasalarda dövizin Türk Lirası karşısındaki rekor serisi tüm hızıyla devam ederken, altın fiyatlarındaki geri çekilme de devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Hazine ve Maliye Bakanı'nın "tutulmuştu, biz göreve geldiğimizde serbest bıraktık" dediği döviz kuru Türk Lirası karşısındaki yükselişini sürdürüyor.

14 ve 28 Mayıs Seçimleri'nde 20 liranın altında olan dolar kuru, seçim sonrasında yükselişe geçti. Tam durağan bir seyir izleyen döviz kuru bu kez de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCBM) beş defa faiz artırımıyla rekor üstüne rekor kırdı.

Dün rekorlarını kıran dolar ve euro bugün güne sakin başladı. Dolar/TL çarşamba gününe 28.49 liranın üzerinde başladı.

 Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarıyla yön arayışına devam ederken, dünya genelinde artan resesyon endişeleri emtia fiyatlarında oynaklığı besliyor. Piyasalarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarınki açıklamaları öncesinde Fed yetkililerin sözle yönlendirmeleri, varlık fiyatlamalarını zorlaştırmayı sürdürüyor. Dün, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, gelen verilerin enflasyondaki ilerlemenin durduğunu veya enflasyonu zamanında yüzde 2'ye düşürmek için yetersiz olduğunu göstermesi durumunda daha fazla faiz artırımını desteklemeye açık olduğunu belirtti. Bowman, tahvil faizlerinde eylül ayından bu yana yaşanan artışın, finansal koşulların sıkılaşmasına yol açtığını kaydetti.

Türk Lirası'nın döviz kuru karşısındaki değer kaybı sürerken, Dolar ve Euro, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla yükselişini hızlandırdı. Öte yandan, yavaşlayan ekonomik aktivitenin talep tarafını olumsuz etkileyeceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesiyle dün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,1 değer kaybederek 81,6 dolara inerken, yeni günde de yüzde 0,4 azalışla 81,3 dolarla 24 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Altının ons fiyatı yeni günde düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.966 dolardan alıcı buluyor.

Son haftalarda art arda rekor gelen döviz kurunda yeni rekor seviyeleri peş peşe geldi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni


Güne 28,50 TL'den başlayan Dolar 28,51 TL'den, 
30,45 TL'den başlayan Euro 30,45 TL'den, 
35,02 TL'den başlayan Sterlin 34,98 TL'den, 
18,94 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,91 TL'den işlem görüyor.

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