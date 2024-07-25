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Dolar ve Euro zirvede, altın düşüşe geçti

Dolar ve Euro zirvede, altın düşüşe geçti
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TCMB'nin Temmuz ayı politika faiz kararının ardından piyasalardaki dikkat çeken hareketlilik devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Temmuz ayı faiz kararı sonrasında piyasalar yeni güne de zirvede başladı.

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermişti.

TCMB'nin geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistler, TCMB politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplanmıştı.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,94 TL'den başlayan Dolar 33,08 TL'den, 

35,79 TL'den başlayan Euro 35,99 TL'den, 

42,62 TL'den başlayan Sterlin 42,69 TL'den, 

21,65 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,71 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,86 TL'den, Euro 35,68 TL'den, Sterlin 42,50 TL'den, Japon Yeni ise 21,34 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 373 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 370 Dolar'dan, 

2 bin 502 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 523 TL'den, 

4 bin 233 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 181 TL'den, 

17 bin 407 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 17 bin 207 TL'den, 

29,56 TL'den başlayan Gümüş ise 29,35 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 418 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 553 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 229 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 403 TL'den, Gümüş ise 31,04 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 64 bin 260 Dolar'dan başlayan Bitcoin 64 bin 173 Dolar'dan, 

3 bin 189 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 177 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 80,30 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 79,64 Dolar'dan işlem görüyor.

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