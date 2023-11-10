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Dolar'dan yeni rekor, Euro zirvede, altın çöktü

Dolar'dan yeni rekor, Euro zirvede, altın çöktü
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Haftanın son işlem gününde yeni gün yine Dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki yeni bir rekoruyla başladı. Euro da TL karşısındaki zirve seyrini sürdürürken altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalarda dövizin Türk Lirası karşısındaki rekor serisi haftanın son işlem gününde de devam ederken Dolar kuru yeni güne yeni bir rekorla başladı. Euro'nun da rekor seviyedeki seyri devam ederken altın fiyatlarındaki geri çekilme devam ediyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze'deki insanlık dramı İsrail'in aralıksız süren saldırılarıyla devam ederken döviz kuru yukarı yönlü seyrediyor.

14 ve 28 Mayıs Seçimleri'nde 20 liranın altında olan dolar kuru, seçim sonrasında yükselişe geçti. Tam durağan bir seyir izleyen döviz kuru bu kez de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCBM) beş defa faiz artırımıyla rekor üstüne rekor kırdı.

Öte yandan dün Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından düzenlenen 24. Jacques Polak Yıllık Araştırma Konferansı kapsamında "Küresel Ekonomide Para Politikası Zorlukları" başlıklı panelde konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından "emin olmadıklarını", gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
 
Güne 28,53 TL'den başlayan Dolar 28,54 TL'den, 
30,47 TL'den başlayan Euro 30,49 TL'den, 
34,91 TL'den başlayan Sterlin 34,92 TL'den, 
18,86 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,86 TL'den işlem görüyor.
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