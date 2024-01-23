Dolar/TL'de her gün yeni bir rekor!

Güne 2 bin 21 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 29 Dolar'dan,

1.965 TL'den başlayan Gram altın 1.973 TL'den,

3 bin 372 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 372 TL'den,

13 bin 863 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 873 TL'den,

21,48 TL'den başlayan Gümüş ise 21,71 TL'den işlem görüyor.

Dün kapanışta Ons altın 2 bin 20 Dolar'dan, Gram altın 1.965 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 372 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 908 TL'den, Gümüş ise 21,48 TL'den fiyatlanmıştı.