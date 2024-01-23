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Dolar/TL'de her gün yeni bir rekor!

Dolar/TL'de her gün yeni bir rekor!
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı haftada, piyasalarda hareketlilik sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı her geçen gün artıyor. Dolar/TL rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. 

Piyasalarda bu hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor.

Yılın ilk faiz kararı Merkez Bankası tarafından 25 Ocak Perşembe saat 14.00’te açıklanacak.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 30,25 TL'den başlayan Dolar 30,26 TL'den, 
32,96 TL'den başlayan Euro 33,01 TL'den, 
38,47 TL'den başlayan 38,53 TL'den, 
20,45 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,48 TL'den işlem görüyor.

Dün kapanışta Dolar 30,25 TL'den, Euro 32,96 TL'den, Sterlin 38,47 TL'den, Japon Yeni ise 20,46 TL'den işlem görmüştü.

 

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