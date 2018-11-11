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  3. 11 Kasım 2018 12:29

Drone görüp kaçan teyze konuştu

Denizli'de drone'dan korkup kaçan yaşlı teyze kendisini kaçıracaklarını sandığı için kaçtığını açıkladı.

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Denizli'nin Çameli ilçesinde havadaki drone'dan korkup saklanan 60 yaşındaki Lütfiye Yıldırım, cihazı görünce çok korktuğunu, kendisini kaçıracaklarını sandığı için ağaçların arasına saklandığını söyledi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde, yerel yayın yapan televizyon kanalının kameramanı, Cevizli Mahallesi üzerinde, drone ile haber amaçlı görüntü çekmeye başladı. Bu sırada yolda yürüyen yaşlı kadın, havadaki drone'u gördü. Bir süre cihaza bakan, ancak anlam veremeyen kadın, drone'un üzerine doğru geldiğini görünce korkup, ağaçların arasına koştu. Bu görüntüler, izleyenleri gülümsetti. DHA, kadını yalnız yaşadığı evinde bularak konuştu.

5 çocuk ve 4 torun sahibi Lütfiye Yıldırım, havada cihazı görünce çok korktuğunu belirterek, "Ormana mantar toplamaya gidiyordum. Birden havada onu gördüm. Üzerime doğru gelince çok korktum. Uçak gibi bir şey sandım. Beni alıp götürecek sandım. Ağaçların arasına kaçarak kendimi gizlemeye çalıştım. Ağaçların arasına giremez diye düşündüm. İlk kez böyle uçan bir cihaz gördüm. Çok fazla korktum" dedi. Yıldırım, görüntüyü izleyen çocuklarının kendisini arayıp, güldüklerini de söyledi.

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