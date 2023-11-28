  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. DSİ'den taşkın uyarısı: Baraj kapakları açılacak

DSİ'den taşkın uyarısı: Baraj kapakları açılacak

DSİ'den taşkın uyarısı: Baraj kapakları açılacak
Güncelleme:

Batman'da Devlet Su İşleri (DSİ), Batman Barajı'nın kapaklarının açılacağını belirterek, taşkın riskine karşı uyarıda bulundu.

DSİ 103'üncü Şube Müdürlüğü, Batman Barajı'nda enerji amaçlı kapakların açılacağını duyurdu. Duyuruda, anlık su yükselmelerine karşın dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, "Batman Barajı’ndan enerji amaçlı su verileceğinden dolayı; Batman çayı yatağı güzergahı ile devamında bulunan yerlerdeki vatandaşların su yatağından uzak durulması anlık su yükselmelerinden kaynaklanacak can ve mal güvenliği konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyurulur" denildi.

DHA

Etiketler batman barajı devlet su işleri dsi baraj kapağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir virüs insanlarda ilk defa görüldü
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan dikkat çeken operasyon sinyali
Türkiye'nin bir devi daha yabancılara satılıyor
Anadolu parsı yeniden ortaya çıktı! Fotokapana yakalandı
Ünlü anketçiden şoke eden iddia: Anket başı 200 bin TL teklif eden parti hangisi ?
Hadise'den olay olacak ilişki itirafı: ''Bir erkek bana bunu diyemez''
''Laz Kızı'' hamile çıkınca serbest bırakıldı
Rize'de tsunami gibi görüntüler! Kabus anları kamerada
Borsa ve dövizden kazanca ek vergi geliyor
Fon dolandırıcılığı iddiası sonrası şimdi de şike incelemesi