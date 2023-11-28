DSİ'den taşkın uyarısı: Baraj kapakları açılacak

Batman'da Devlet Su İşleri (DSİ), Batman Barajı'nın kapaklarının açılacağını belirterek, taşkın riskine karşı uyarıda bulundu.

DSİ 103'üncü Şube Müdürlüğü, Batman Barajı'nda enerji amaçlı kapakların açılacağını duyurdu. Duyuruda, anlık su yükselmelerine karşın dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, "Batman Barajı’ndan enerji amaçlı su verileceğinden dolayı; Batman çayı yatağı güzergahı ile devamında bulunan yerlerdeki vatandaşların su yatağından uzak durulması anlık su yükselmelerinden kaynaklanacak can ve mal güvenliği konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyurulur" denildi.

DHA