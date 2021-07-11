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Düğünde zehirlenen 43 kişi hastaneye kaldırldı

Düğünde zehirlenen 43 kişi hastaneye kaldırldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 43 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlçedeki bir düğünde yemek yiyen 43 kişide bir süre sonra baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görüldü.

Rahatsızlananlar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 43 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken gıdadan numune alındığı bildirildi.

Etiketler zonguldak gıda gıda zehirlenmesi
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