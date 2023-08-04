Dursun Özbek'ten sponsorluk açıklaması: Yaklaşık 50 milyon euro...

Sponsorluk anlaşmaları için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek, bu sezon yaklaşık olarak 50 milyon Euro sponsorluk gelirine ulaşacaklarını ifade etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Schafer mağaza zincirlerinin Bahçelievler’de bulunan genel merkezine ziyarette bulundu. Söz konusu sponsorluk görüşmesi sonrası Galatasaray Başkanı Özbek, basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

"TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ SPONSORLUK GELİRİ OLDU GEÇEN SENEYE KIYASLA 15-20 MİSLİ BÜYÜDÜ"

Sponsorluklarla ilgili basın mensuplarına açık tanıtımlar yaptıklarını aktaran Özbek, “Galatasaray’ın tarihinde bu zamana kadar görülmemiş bir sponsorluk geliri oldu. Stat ismi olsun, forma olsun, formanın diğer kısımları olsun. Çok büyük sponsorlarımız var. Geçen seneye kıyasla sponsor gelirlerimiz 15-20 misli büyütmüşüz "dedi.

"SPONSORLUK GELİRLERİMİZ 50 MİLYON EURO'YA ULAŞACAK"

Galatasaray çatısı altında bir güç oluşturmanın başkan olarak görevi olduğunu ve bu sezon yaklaşık olarak 50 milyon Euro sponsorluk gelirine ulaşacaklarını söyleyen Dursun Özbek, “Biz Galatasaray’ız. Benim görevim, Galatasaray ailesini bir araya getirmek. Ama onların katkıları da çok önemlidir. Bizim bu seneki sponsorluk gelirimiz, çalışmalarımı devam ediyor olmasına rağmen tahminen 50 milyon Euro seviyelerine olacak. Buna bağlı olarak da sportif aktivitelerinden futbol ve diğer amatör branşlarda en büyük yarışmacılardan olacağız. Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da bu vizyonu sürdüreceğiz. Avrupa deyince akla sadece Galatasaray geliyor. Avrupa‘da en yakın zamanda kupa kazanıp, bunun kutlamasını da stadımızda yapmayı planlıyoruz. Gururla başarıları kutlayacağız” diye konuştu.

"YILDIZLAR KULÜBÜ OLDU"

Sezonun başında olduklarını ve transferinde devam edeceğini söyleyen Özbek, “Dolasıyla takıma dün ki maçta bakarsanız, yeni transferlerimiz oynamadı. Onların katkılarıyla birlikte, geçen sene gösterilen başarıda daha fazlasının bu sezon gösterileceğini düşünüyorum. Çok önemli transferler yaptık. Galatasaray bir yıldızlar kulübü oldu. Oyuncularımız Avrupa seviyesinde talep görüyor. Ama biz kulübün omurgasını tutmak suretiyle, futbol takımının bu senede başarısı için elimizden geleni yapıyoruz. Daha lig başlamadı, hafta sonu başlayacak. Lige iyi bir şekilde başlayıp, iyi de bitireceğiz” şeklinde konuştu.