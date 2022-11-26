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Düzce ve Karkamış'ta eğitime ara verildi

Düzce ve Karkamış'ta eğitime ara verildi
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de okulların bir hafta tatil edildiğini açıkladı. Terör örgütünün hedef aldığı Gaziantep'in Karkamış ilçesinde de 2 gün daha eğitime ara verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Düzce'de tüm okullarımızı 1 hafta tatil ediyoruz. Okullarımız 5 Aralık'ta eğitime başlayacak." ifadelerini kullandı.

KARKAMIŞ'TA EĞİTİME 2 GÜN DAHA ARA VERİLDİ

Teröristlerin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği roketli saldırıda 1 okul, 1 TIR ve evlerin hasar gördüğü Gaziantep'in KARKAMIŞ ilçesinde, Valilik kararı ile okullar 2 gün daha tatil edildi.

Suriye'nin kuzeyinden gerçekleştirilen roketli saldırılarda hasar meydana gelen Kocatepe İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, bir binada ise 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının hemen ardından ilçede 1 hafta boyunca Eğitime Ara verilirken, roketin düştüğü Kocatepe İlkokulunda hızlı bir bakım ve onarım çalışması başlatılmıştı.

Etiketler düzce karkamış okullar tatil
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