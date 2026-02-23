e-Devlet kullanan herkesi ilgilendiriyor: 3 saat kapanacak!

e-Devlet'teki planlı altyapı yenileme çalışması nedeniyle platforma 3 saat erişim sağlanamayacak.

Türkiye’nin dijital kapısı e-Devlet, daha verimli bir hizmet sunmak adına kapsamlı bir altyapı güncellemesine gidiyor. Yaklaşık 65 milyon kullanıcısı bulunan platform, önceden planlanan iyileştirme çalışmaları kapsamında kısa süreliğine ''bakım moduna'' geçecek.

Yapılan bilgilendirmeye göre, bakım çalışması 28 Şubat 2026 tarihinde 00:00 - 03:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Kullanıcılarına gönderilen bilgilendirme mesajında, belirtilen 3 saatlik zaman dilimi içerisinde kullanıcıların sisteme girişte veya hizmetlere erişimde geçici kesintilerle karşılaşabileceği belirtildi.