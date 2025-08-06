e-YDS başvuruları başladı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
23 Ağustos’ta yapılacak e-YDS 2025/9 İngilizce sınavı için başvuru sürecini başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 23 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek olan Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2025/9 İngilizce) için başvuru süreci başladı.
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, adaylar başvurularını 14 Ağustos 2025 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.
Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda tamamlayabilecek.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol