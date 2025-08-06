  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. e-YDS başvuruları başladı

e-YDS başvuruları başladı

e-YDS başvuruları başladı
Güncelleme:

23 Ağustos’ta yapılacak e-YDS 2025/9 İngilizce sınavı için başvuru sürecini başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 23 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek olan Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2025/9 İngilizce) için başvuru süreci başladı.

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, adaylar başvurularını 14 Ağustos 2025 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

 Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda tamamlayabilecek.

text-ad
Etiketler ösym e-YDS 2025/9 İngilizce sınavı e-YDS başvuruları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MHP lideri Bahçeli, bebek katiline şiir bile göndermiş MHP lideri Bahçeli, bebek katiline şiir bile göndermiş Avrupa Konseyi'nde İmamoğlu konuşması yapan genç tutuklandı Avrupa Konseyi'nde İmamoğlu konuşması yapan genç tutuklandı Ünlü yazar Diyanet'e tepki gösterip başörtüsünü çıkaracağını ilan etti Ünlü yazar Diyanet'e tepki gösterip başörtüsünü çıkaracağını ilan etti 56'lık Jennifer Lopez İstanbul'u yaktı geçti! 56'lık Jennifer Lopez İstanbul'u yaktı geçti! Ankara kulislerinden sızdı: Kabine revizyonu geliyor, Erdoğan'ın üstünü çizdiği bakanlar belli oldu! Ankara kulislerinden sızdı: Kabine revizyonu geliyor, Erdoğan'ın üstünü çizdiği bakanlar belli oldu! İstanbul'da İrlandalı boksörü hatırlatan kavga: 5 kişiyi dövdü! İstanbul'da İrlandalı boksörü hatırlatan kavga: 5 kişiyi dövdü! Fatih Altaylı'dan olay olacak seçim ve Mehmet Şimşek iddiası Fatih Altaylı'dan olay olacak seçim ve Mehmet Şimşek iddiası Sokak ortasında 2 şarjör mermi boşalttı: Yaralılar var Sokak ortasında 2 şarjör mermi boşalttı: Yaralılar var Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! Hava fena bozacak Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! Hava fena bozacak Girişi ücretli hale getirilen halk plajında gergin anlar! Girişi ücretli hale getirilen halk plajında gergin anlar!
SGK mahkemelik oldu: Onbinlerce emeklinin maaşı değişebilir! SGK mahkemelik oldu: Onbinlerce emeklinin maaşı değişebilir! ''Şerefime seni vururum, seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum'' ''Şerefime seni vururum, seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum'' Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu Alzheimer olduğu bile iddia edilmişti... Şener Şen'in son hali ortaya çıktı Alzheimer olduğu bile iddia edilmişti... Şener Şen'in son hali ortaya çıktı Yapay zeka Süper Lig'in bu sezonki gol kralını ilan etti Yapay zeka Süper Lig'in bu sezonki gol kralını ilan etti İktidara yakınlığıyla bilinen cübbeliden ''işte sistemin gediği durum'' tepkisi geldi İktidara yakınlığıyla bilinen cübbeliden ''işte sistemin gediği durum'' tepkisi geldi Sahte diplomalı psikolog halı yıkamacı çıktığı iddia edilen isimden ilk açıklama Sahte diplomalı psikolog halı yıkamacı çıktığı iddia edilen isimden ilk açıklama Ağustos ayının ilk seçim anketinin sonuçları açıklandı Ağustos ayının ilk seçim anketinin sonuçları açıklandı İki ailenin laf atma kavgası katliama dönüştü: Ölü ve yaralılar var İki ailenin laf atma kavgası katliama dönüştü: Ölü ve yaralılar var Jose Mourinho canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Jose Mourinho canlı yayında gözyaşlarını tutamadı