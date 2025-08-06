e-YDS başvuruları başladı

23 Ağustos’ta yapılacak e-YDS 2025/9 İngilizce sınavı için başvuru sürecini başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 23 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek olan Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2025/9 İngilizce) için başvuru süreci başladı.

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, adaylar başvurularını 14 Ağustos 2025 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda tamamlayabilecek.