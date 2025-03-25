Edebiyatçılardan iktidarı kızdıracak ''İmamoğlu'' bildirisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına bir tepki de edebiyatçılardan geldi. Yayımlanan bildiride, ''Biz de sokaktayız, biz de bu adaletsizliğe 'hayır' diyoruz'' ifadeleri yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör" ve "yolsuzluk" iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturmada aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 48 kişi tutuklandı, 41 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konuldu. EDEBİYATÇILARDAN ORTAK BİLDİRİ İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler sürüyor. Pek çok ünlü isim İmamoğlu'nun tutuklanmasını eleştirdi. Sanatçıların ardından ünlü edebiyatçılar da ortak bir bildiriyle tepkisini gösterdi. İşte o bildiri: ''İktidar İstanbul'un iradesine, Türkiye'nin de gelecekteki seçimine, güdümündeki yargı eliyle darbe vurmuştur. Bugün sokaklardan yükselen ses; süregelen adaletsizliklere, sistemli hukuksuzluklara karşı, halkımızın ve gençlerimizin ortaya koyduğu meşru bir itirazdır. Türkiye'nin edebiyatçıları olarak bu antidemokratik uygulamalara sessiz kalmayacağız. Biz de sokaktayız, biz de bu adaletsizliğe 'hayır' diyoruz'' BİLDİRİDE İMZASI OLAN İSİMLER: