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Efsaneye büyük ayıp! Sinan Şamil Sam heykeli tepki çekti

Efsaneye büyük ayıp! Sinan Şamil Sam heykeli tepki çekti

6 yıl önce vefat eden efsane boksör Sinan Şamil Sam adına Mersin'de yapılan heykel büyük tepki çekti.

Efsane sporcuları ölümsüzleştirmek adına yapılan eserler takdir gördüğü gibi bazen de büyük tepki çekiyor. Mersin'de Sinan Şamil Sam'ı ölümsüzleştirmek adına yapılan heykel büyük eleştiri topladı. Heykeli Şam'a benzetemeyen vatandaşlar ve sosyal medya kullanıcıları, eserin o noktadan kaldırılmasını istiyor.

"HAMAMCI BOKSÖR"
Mersin yerel basınından mersinimecehaber.com, şehir halkının gösterdiği tepkilere haberinde yer verdi. Vatandaşların bazılarının 'hamamcı boksör' kimisinin de 'tantuni kral' güzellemesi yaptığı belirtildi. Bir süredir kentin merkezinde bulunan heykelin kaldırılmamasına da tepki gösteriliyor. Sosyal medyada eseri görüp 'Şu heykel işini bırakın, gelin size iş vereyim taş duvar yapın. Bu nasıl bir işkencedir. Yahu ' yorumunu yapanlar da oldu.

Etiketler sinan şamil sam boksör heykel mersin
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