Ege Denizi'nde şimdiye kadarki en şiddetli deprem

Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Santorini adası merkezli deprem fırtınası ikinci haftasında aralıksız devam ediyor. Santorini’de yerin 17 kilometre derinliğinde 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.14'te merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BİR DEPREM DAHA

Saat 11.29 sıralarında yine Ege Denizi merkezli 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Sarsıntı, yerin 7.91 kilometre altında gerçekleşti.

Santorini, 5.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Yunanistan'ın turizm adası Santorini başta olmak üzere Ege Denizi'ndeki Kiklad Adaları'nda depremler devam ediyor. Santorini Adası bir kez daha sallandı. Günlerdir çeşitli büyüklüklerde depremlerin vurduğu Santorini’de dün akşam saatlerinde yerin 17 kilometre derinliğinde 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Yetkililer, Santorini Adasını vuran ve başkent Atina’da da hissedilen depremin son dönemlerde şuana kadar kaydedilen en şiddetli deprem olduğunu açıkladı. Yetkililer herhangi bir hasar ya da yaralanma olmadığını bildirdi.

Ayrıca Pazar günü de en büyüğü 4.0 olmak üzere en az 3, dün sabah saatlerinde de 4.0’dan büyük 3 deprem meydana geldiği kaydedildi.

12 binden fazla deprem

Turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alan Santorini, Ocak ayından bu yana bu yana sık sık sarsılıyor. Atina Üniversitesi Sismoloji Laboratuvarı tarafından bölgede 12 bin 800'den fazla deprem tespit edildi. Bölgede yaşanan hareketlilik nedeniyle Santorini’ni bazı bölümlerinde toprak kaymaları da görüldü. Yetkililer, 26 Ocak’tan bu yana sarsıntıların yaşandığı adayı en az 11 bin kişi terk etti. Santorini de okullar hala kapalı.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede devam eden sarsıntıların heyelan ve kaya düşmesi riskini artırması nedeniyle Santorini Adası'nda 1 Mart'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...