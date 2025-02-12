  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ege Denizi'nde şimdiye kadarki en şiddetli deprem!

Ege Denizi'nde şimdiye kadarki en şiddetli deprem

Ege Denizi'nde şimdiye kadarki en şiddetli deprem
Güncelleme:

Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Santorini adası merkezli deprem fırtınası ikinci haftasında aralıksız devam ediyor. Santorini’de yerin 17 kilometre derinliğinde 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.14'te merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BİR DEPREM DAHA

Saat 11.29 sıralarında yine Ege Denizi merkezli 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Sarsıntı, yerin 7.91 kilometre altında gerçekleşti. 

Santorini, 5.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Yunanistan'ın turizm adası Santorini başta olmak üzere Ege Denizi'ndeki Kiklad Adaları'nda depremler devam ediyor. Santorini Adası bir kez daha sallandı. Günlerdir çeşitli büyüklüklerde depremlerin vurduğu Santorini’de dün akşam saatlerinde yerin 17 kilometre derinliğinde 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Yetkililer, Santorini Adasını vuran ve başkent Atina’da da hissedilen depremin son dönemlerde şuana kadar kaydedilen en şiddetli deprem olduğunu açıkladı. Yetkililer herhangi bir hasar ya da yaralanma olmadığını bildirdi.
Ayrıca Pazar günü de en büyüğü 4.0 olmak üzere en az 3, dün sabah saatlerinde de 4.0’dan büyük 3 deprem meydana geldiği kaydedildi.

12 binden fazla deprem

Turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alan Santorini, Ocak ayından bu yana bu yana sık sık sarsılıyor. Atina Üniversitesi Sismoloji Laboratuvarı tarafından bölgede 12 bin 800'den fazla deprem tespit edildi. Bölgede yaşanan hareketlilik nedeniyle Santorini’ni bazı bölümlerinde toprak kaymaları da görüldü. Yetkililer, 26 Ocak’tan bu yana sarsıntıların yaşandığı adayı en az 11 bin kişi terk etti. Santorini de okullar hala kapalı.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede devam eden sarsıntıların heyelan ve kaya düşmesi riskini artırması nedeniyle Santorini Adası'nda 1 Mart'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem ege ege denizi ege denizinde deprem deprem oldu büyük deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden ikinci balayı Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden ikinci balayı 86 yaşında Türkiye'nin zirvesine çıktı: ''Anlatamam, gelin de görün!'' 86 yaşında Türkiye'nin zirvesine çıktı: ''Anlatamam, gelin de görün!'' Tüm maçlar VAR, Galatasaray - Adanademirspor maçı YOK! Tüm maçlar VAR, Galatasaray - Adanademirspor maçı YOK! Fenerbahçe'nin efsanesi Oğuz Çetin, yoğun bakıma kaldırıldı Fenerbahçe'nin efsanesi Oğuz Çetin, yoğun bakıma kaldırıldı 40 yıldır tuttuğu bu günlükler Türkiye'nin geçmişe ışık tutuyor 40 yıldır tuttuğu bu günlükler Türkiye'nin geçmişe ışık tutuyor İstanbul'da korku dolu gece: 4 katlı 2 bina tedbiren boşaltıldı İstanbul'da korku dolu gece: 4 katlı 2 bina tedbiren boşaltıldı Bugün açıklanacak kritik veriyi bekleyen piyasalar pimi çekilmiş bomba gibi! Bugün açıklanacak kritik veriyi bekleyen piyasalar pimi çekilmiş bomba gibi! İstanbul'un dev AVM'sinde yangın paniği! İstanbul'un dev AVM'sinde yangın paniği! Survivor'da ilk olan bir skandal daha: Çalıp adaya saklamış, gizli gizli yiyormuş! Survivor'da ilk olan bir skandal daha: Çalıp adaya saklamış, gizli gizli yiyormuş! Bir ilimizde kuduz alarmı: 3 kişi ısırıldı, karantina başladı! Bir ilimizde kuduz alarmı: 3 kişi ısırıldı, karantina başladı!
Erdoğan'ın Asya ziyaretinde tepki çeken ayrıntı: 4 günlük gezi için 3 uçak! Erdoğan'ın Asya ziyaretinde tepki çeken ayrıntı: 4 günlük gezi için 3 uçak! ''Panel'' rezaletinde yeni perde: Vatandaşın sadece kimlik bilgileri satılmamış! ''Panel'' rezaletinde yeni perde: Vatandaşın sadece kimlik bilgileri satılmamış! İstanbul'da öldüren tokat: Pişman oldu, dakikalarca kalp masajı yaptı! İstanbul'da öldüren tokat: Pişman oldu, dakikalarca kalp masajı yaptı! Pandemiden beri görüşmüyorlardı, evinde kemikleri bulundu! Pandemiden beri görüşmüyorlardı, evinde kemikleri bulundu! Erdoğan ile Malezya Başbakanı Togg'a bindi; espriler havada uçuştu Erdoğan ile Malezya Başbakanı Togg'a bindi; espriler havada uçuştu Türkiye'nin koruma altına alınan, SİT kararlı cenneti beton ormanına dönüyor! Türkiye'nin koruma altına alınan, SİT kararlı cenneti beton ormanına dönüyor! Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Bu tarihten sonra emekli olanlara kötü haber! Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Bu tarihten sonra emekli olanlara kötü haber! Kar yağışına veda edin.. Kar gidiyor, soğuğu kalıyor, şiddetli yağmurlar yolda! Kar yağışına veda edin.. Kar gidiyor, soğuğu kalıyor, şiddetli yağmurlar yolda! WhatsApp'ta taciz tuzağı: Çıplak fotoğraflarını gönderen yaşlı adamı tuzağa düşürdüler WhatsApp'ta taciz tuzağı: Çıplak fotoğraflarını gönderen yaşlı adamı tuzağa düşürdüler Öğrencileri taciz ederken yakalandı; savunması ''pes'' dedirtti! Öğrencileri taciz ederken yakalandı; savunması ''pes'' dedirtti!