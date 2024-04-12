Ege'de kül olan ormanların akibeti belli oldu

Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde geçmiş yıllarda yanan ormanlık alanların bir kısmının da içinde bulunduğu bölgeye 45 adet rüzgâr enerji santralı (RES) kurulması için yürütülen süreçte sona gelindi.

Muğla’da yanan orman alanlarına göz dikilmiş durumda. Bodrum ve Milas ilçelerinde, 2021 yılında gerçekleşen orman yangınlarında yanan alanların bir kısmının içinde bulunduğu bölgeye Almanya merkezli rüzgâr türbini üreticisi Enercon’un Türkiye kolu EN 2 Rüzgâr Enerjisi Yatırım A.Ş. tarafından 45 rüzgâr enerji santralı (RES) projesi yapılmak isteniyor.

Birgün gazetesinden Aycan Karadağ'ın haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında nihai kararını açıklamak için projeyi askıya çıkardı.

Bakanlıktan yıpılan duyuruda, “ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere Bakanlıkta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde on takvim günü görüşe açılmıştır. Bakanlığa/Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacaktır. Görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilebilir” denildi.

Yapılmak istenen proje alanı orman, tarım alanları ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi içerisinde kalıyor. Proje alanının çevresinde Güvercinlik Tabiat Parkı, Sırtlandağı Halepçamı Tabiat Parkı ve Metruk Tuzlası bulunuyor. Proje alanına 310 metre mesafede Akçakaya Mahallesi ve 810 metre mesafede Mazı Mahallesi yer alıyor. Proje bedeli ise 898 milyon 380 bin lira olarak açıklandı.

Geçen yıl proje kapsamında halkın katılım toplantısı yapılmak istenmişti. Dönemin Bodrum Belediye Başkanı şimdi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve yurttaşlar toplantıya tepki göstermişti.

Aras yaptığı açıklamada, “Orman alanlarının herhangi bir şekilde kesinlikle orman vasfını kaybettiği tescil edilmemişken ki yanan orman alanları Anayasa gereği kesinlikle farklı amaçla kullanılamaz, imara konu edilemez ya da farklı bir şekilde değerlendirilemez. İşte buradaki iki maddeye uygun olarak zaten biz bu konunun gerçekleşmeyeceğinde hem fikiriz ve bunun için buradayız. Bizi bu konuda ikna edemezler. Hukuken bizim elimiz sağlam. Biz bunun üzerine gerekli mücadelemizi hem Bodrum’da hem de Milas’ta sürdüreceğiz” demişti.

Yurttaşlar ise, “Arılarımızın, doğal ortamdaki canlıların zarar görmesini istemiyoruz. Biz yeşilliklerimizin varlığını sürdürmesini istiyoruz. Doğa tahribatına yol açan bu yatırımları istemiyoruz” diyerek tepkilerini dile getirmişti.

Birgün