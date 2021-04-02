Ege'de sıcak temas! Yunan teknesi neye uğradığını şaşırdı

Bu sabah Yunan unsurları, göçmenlerin olduğu botu Türk sularına itmeye çalışırken, Türk Sahil Güvenlik Botu'nun müdahalesi ile başarılı olamadı.

Yunan unsurları, bu sabah eken saatlerde Midilli adası açıklarında, içerisinde göçmenlerin olduğu botu Türk sularına itmeye çalıştı. Sabah 07.00 sularında medyana gelen olayda Türk Sahil Güvenlik Botu'nun önlediği ve uyardığı Yunan unsurları başarılı olamadı.

Yunan medyası ise Türk devriye botlarının Yunan sahil güvenlik gemilerini taciz ettiğini ileri sürerek izinsiz göçmenleri taşıyan çok sayıda teknenin ülkeye girmeye çalıştığını yazdı.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu iddia etti.