Eğitimde yeni dönem ne zaman başlayacak? Bakan Tekin tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatında eylül ayından itibaren uygulanmaya başlanacağını söyledi.

Bilge Çocuk dergisi tarafından ve Milli Eğitim Bakanlığı destekleriyle gerçekleşen 'Uzayda Hayat' kısa hikaye yarışması ödül töreni sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı açıklamalarda bulundu.

“YEPYENİ BİR MÜFREDATI HAYAT GEÇİRMİŞ OLDUK”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Bu yılla ilgili bazı yeni uygulamalar başlattık. Güz yarıyılının sonunda pilot uygulama ile başladık. Önümüzdeki haftayı aynı şekilde değerlendireceğiz. Yıl boyunca çocuklarımız eğitim-öğretim süreçlerinde edindikleri becerileri sergileyecekleri bir festival ortamı oluşturmak istiyoruz ve önümüzdeki hafta Türkiye’nin her tarafında, okullarımızda bu tür etkinlikler olacak. Bu tür etkinliklerin çocuklarımızın başarıları değerlendirmede bir kriter olarak kullanılabileceği bir şekilde sosyal etkinlikleri değerlendirme prosedürünün içerisine aldık. Çocuklarımız bu tür etkinliklere katıldıkları zaman okul başarılarına da pozitif etki yapsın istiyoruz. Tüm bu yaptıklarımızın müfredatta karşılığı olsun diye kazanım mantığından, beceri temelli bir eğitim-öğretim mantığına geçtiğimiz yepyeni bir usulle eğitim-öğretim sürecini yürüteceğimiz bir dönemi başlatıyoruz. 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren beceri temelli, çocuklarımızın dünyada muadillerinin aldığı eğitimlerin aynısını alabilecekleri, aynı bilgileri ve becerileri edinecekleri, edindikleri becerileri sosyal hayatta kullanabilecekleri yepyeni bir müfredatı hayat geçirmiş olduk. 'Türkiye yüz yılı maarif modeli' adını verdiğimiz bu model, bütün bu süreci içine alan bir mantıkla hazırlandı. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur, Alper Gezeravcılar’ın sayısı artar” diye konuştu.

Müfredat değişikliğinin hangi sınıfları kapsayacağı ile ilgili Bakan Tekin, “ Çok kapsamlı bir müfredat değişikliği olduğu için bu her kademenin ilk sınıfı, okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda önümüzdeki eylül ayından itibaren bahsettiğim kademe başlangıçlarında uygulanmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

“ORGANİZASYONUN TEMASI ÖNEMLİ”

Alper Gezeravcı ise “ Organizasyonun teması önemli. Benim küçüklüğümde başka milletlerin çocuklarının hayali olduğu gerekçesiyle hayallerime dahi alamadığım bir alanda bugün çocuklarımız makaleler yazıyor, resimler çiziyor. Devletimizin güçlü iradesinin olduğu alanda başka milletlere ait olduklarını düşündükleri hiçbir hayali kurmaktan alıkonamayacak bir neslin kutlu yürüyüşünü bugün, burada hep bir arada kutlamış olduk. Sayın bakanımızın da katılımıyla konuşmalarında ısrarla vurguladığı üzere geleceğe, devletimizin önümüzdeki yıllarda koymuş oldukları hedeflere yürüyüşlerinde emekleri yadsınamaz düzeyde geleceklerini şekillendiren değerli öğretmenlerimizin, milli eğitim bakanlığımızın emekleri sayesinde bu yolları yürüyecek kardeşlerimizin bugün buluşma noktasındayız” dedi.

DHA