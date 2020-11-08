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  3. 08 Kasım 2020 17:00

EGM'den Viyana saldırısıyla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Viyana'da DEAŞ adına silahlı eylem gerçekleştiren terörist hakkında açıklamalarda bulundu.

EGM'den Viyana saldırısıyla ilgili açıklama
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İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama:

Avusturya'nın başkenti Viyana'da terör örgütü DEAŞ adına silahlı eylem gerçekleştiren Avusturya vatandaşı Kujtim Fejzulaı'nın, 18.09.2018 günü Hatay'da yakalanarak gözaltına alındığı, adli makamlarca sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği, 10.01.2019'da Avusturya'ya sınır dışı edildiği, şahsın örgütsel durumu ve girişimleri hakkındaki bilgilerin Avusturya makamları ile paylaşıldığı tespit edildi.

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