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Ehliyet sınavında kopya düzeneği: 2 kişi gözaltına alındı

Ehliyet sınavında kopya düzeneği: 2 kişi gözaltına alındı
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Erzincan'da yapılan ehliyet sınavında, vücutlarına gizledikleri kulaklık ve gizli kamera ile kopya çektikleri iddia edilen 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Erzincan Lisesi e-Sınav Merkezinde yapılacak olan sürücü belgesi sınavına giriş sırasında şüpheli hareketlerde bulunan 2 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, şüpheli E.N.İ. ve C.İ'nin yapılan üst aramasında, düğme görünümlü gizli kamera, sim kartlı kablosuz ağ cihazı, kulak içi ses cihazı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Etiketler kopya düzenek sınav
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