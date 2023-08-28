Ehliyetsiz sürücünün tehdit ettiği polisler açığa mı alındı?

İstanbul Kadıköy'de denetime takılan ehliyetsiz sürücü, ''Şimdi ararım ve buraya yığarım'' diyerek polisleri tehdit etmişti. İstanbul Valiliği, o polislerin açığa alındığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Polis ekiplerince Kadıköy ilçesinde oluşturulan uygulama noktasına takılan ehliyetsiz sürücü, zorluk çıkarmıştı. Polislere ve basın mensuplarını tehdit eden sürücü, “Şimdi burada sıkıntı çıkacak" demişti.

Genç kadın, "Bu insan haklarına aykırı bir şey. Çekim izinlerini lütfen gösterebilir misiniz? Benim şahsi alanlarımı çekme hakkına sahip değiller. Bakın yasada böyle bir şey yok. Şimdi ararım ve buraya yığarım. Mehmet abiyi tanıyor musunuz siz? Şimdi burada sıkıntı çıkacak, benim onayım olmadan hiç kimse beni çekip basına veremez" ifadelerini kullanmıştı.

O görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

O İDDİALARA VALİLİKTEN YANIT

Son olarak İstanbul Valiliği "Ehliyetsiz araç kullanırken kontrole takılan sürücüye cezai işlem uygulayan polis memurları açığa alındı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kadıköy’deki denetimleri sırasında bir sürücüye 'Ehliyetsiz Araç Kullanmak' suçundan cezai işlem uygulanmıştır. Görüntülerin sosyal medya mecralarında yayınlanmasının ardından, uygulamayı yapan polis memurlarının açığa alındığına dair ısrarlı paylaşımlar yapılmaktadır. Polis memurlarımızın açığa alındığına ilişkin paylaşımlar tamamıyla asılsızdır. Uygulamayı yapan memurlarımız, görevlerine devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.