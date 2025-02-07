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Ekmek ve simit fiyatlarına bir zam daha

Ekmek ve simit fiyatlarına bir zam daha
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Samsun'da ekmek ve simit fiyatlarına yüzde 25 artış yapıldı. 200 gramı 10 TL'den satılan ekmek 12,5 TL'ye, 80 gramı 10 TL'den satılan simidin ise 85 gramı 12,5 TL’ye çıktı.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, ekmek ve simit tarifesinde güncelleme yaparak yüzde 25 oranında bir artış uyguladıklarını söyledi. Güler, "Ekmek fiyat tarifesi Türkiye genelinde yeni yılın ilk gününde kilo bazın 62,5 TL olarak yürürlüğe girmiş, 30 il yeni tarifeden ekmek satmaya başlamıştı. Samsun olarak bu zamma öncülük yapmadık. Yeni fiyat tarifesini uygulamayı geciktirdik. Ekmek ve simit fiyatlarına enflasyonun altında yani yüzde 25 oranında zam yaptık. Fırıncılar bu süreçte fedakarlık yaptı ve yapmaya da devam edecek" dedi.

"Ekmek ve simit fiyatları 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi"

Ekmek ve simit fiyatlarına yüzde 25 artış yapıldığını ifade eden Hacı Eyüb Güler, "Birçok kaleme her gün zam geliyor ve etiketler değişiyor. Bizler, zam politikasına uymuyoruz. Normal ekonomik şartlarına göre hareket ediyoruz. Ekmek fiyatıyla oynamaya gerek yok. Fırıncının zararda olduğu, kârda olduğu, maliyetini koruduğu günler var. Samsun'da 200 gramı 10 TL'den satılan ekmek yeni tarife ile birlikte yarından itibaren Samsun ve ilçelerinde 12,5 TL'den satışa sunulacak. 80 gramı 10 TL'den satılan simit de 85 gramı 12,5 TL'den satılmaya başlanacak. Bu tarife en az 6 ay olmak üzere gittiği yere kadar, afaki bir durum artış olmadığı sürece belki de 1 sene boyunca uygulanabilir. Asgari ücret ve diğer maliyetler artmazsa ya da az da artsa fiyat politikamızı yılsonuna kadar götürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yarından itibaren yürürlüğe girecek fiyat tarifesi ile birlikte baston ekmek ve simidin haricinde 2 kiloluk Vakfıkebir ekmeği 125 TL'den, 200 gram kepek ve pıtıl ekmek 12,5 TL'den, 350 gram sade pide 25 TL'den, 150 gram lavaş 12,5 TL'den ve 150 gram kıymalı pide hamuru da 20 TL'den satılacak.

İHA

Etiketler ekmek simit zam fırın ekmek fiyatı simit fiyatı
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