Ekonomist Özgür Demirtaş hangi korona aşısına güvendiğini açıkladı

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş korona virüs aşısıyla ilgili görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Herkesin aşı olması gerektiğini ancak hangi ülkenin aşısını kullanma noktasında vatandaşın tercihinin dikkate alınmasını istedi.

Demirtaş şunları yazdı:



Herkes aşı olmalı. Daha önce de yazdığım gibi ben Çin ve Rus aşısı yerine ABD-Alman ortaklığındaki aşıları tercih ederim. Umarım böyle bir seçim imkanımız da olur !

Uluslararası seviyede (sadece ülkesi içinde değil) saygın uzmanların bu konudaki kıyaslamalarını da toplumla paylaşmalarını dilerim. Eğer Çin aşısının diğer aşılardan DAHA GÜVENLİ olduğunu uluslararası uzmanların ağzından duyarsam onu da olurum.