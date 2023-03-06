Ekrem İmamoğlu ve Yavaş için 'cumhurbaşkanı yardımcısı' önerisinde hukuki engel var mı?

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'ya "İmamoğlu ve Yavaş'' önerisi ile dönüş yapmıştı. İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmasında hukuki engel olup olmaması ise merak konusu oldu.

Siyaset gündeminde dört gündür büyük bir hareketlilik hakim. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa ve 'cumhurbaşkanı adayı' konusunda yaptığı çıkış büyük gündem yaratmıştı. Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunmuştu. Sonrasında yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından Akşener, bugün Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşen Altılı Masa toplantısına katılmaya karar vermişti. Son olarak İYİ Parti tarafından İmamoğlu ve Yavaş ile ilgili 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' önerisi dile getirilmişti. Şimdi, iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanmasının önünde hukuki bir engel olup olmadığı araştırılıyor. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Sözcü TV'de konuyla ilgili soruya yanıt verdi.

HUKUKİ ENGEL VAR MI?

Başarır kendisine yöneltilen "2 ismin cumhurbaşkanı yardımcısı olarak, bir de icracı yetkili olarak atanmasının önünde hukuki engel var mı? İki başkan istifa mı edecek, o süreç nasıl yaşanacak?" sorusuna "Zaten seçim öncesi asla ve asla böyle bir şeye gerek yok." şeklinde yanıt verdi.

Açıklamasının devamında Başarır "Cumhurbaşkanımız çıkacak, seçimi kazanacak, Çankaya’ya gidecek, yardımcılarını, Bakanlar Kurulu’nu Kabinesini açıklayacak. Zaten bir sıkıntı yok. Ondan sonraki süreçte de zaten bu iki isim icrai olarak…" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA EDECEKLER Mİ?

Ardından "Belediye başkanlığı görevinden istifa etmeyecekler mi?" sorusu yöneltildi. Başarır bu soruya ise "Bu konuda bir tartışma var. Yasada da bir açık… Çünkü ilk kez böyle bir sistem ve böyle bir durum var. Bakacağız yasa neyi gerektiriyorsa, hukuk neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Eğer istifaları gerekiyorsa onların takdiridir. Ama zaten yerel seçimlere çok az bir süre kalıyor." sözleriyle yanıt verdi.



Ayrıca Başarır "Şu da konuşuluyor, sormak isterim. Evet, cumhurbaşkanı yardımcısı iki isim olabilir, yerel seçimlere kadar beklenir, ondan sonra önümüzdeki yerel seçim aday olmazlar ve cumhurbaşkanı yardımcısı olabilirler şeklinde?" sorusunu da "Bu da onların takdiri." diyerek cevapladı.