Ekrem İmamoğlu’ndan ''Yaşayan Atatürk'' kitabının yazarına teşekkür

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “İsmail Çetin’in eseri “Yaşayan Atatürk” Atatürk’ü farklı yönleriyle daha iyi tanımak, Atamıza olan bağımızı ve sevgimizi arttırmak adına çok kıymetli olduğuna inanıyorum” dedi.

İçinde Mustafa Kemal Atatürk’ü farklı yönleriyle anlatan 57 şiirin olduğu “Yaşayan Atatürk” kitabı için eseri yazan İsmail Çetin’e teşekkür mesajı gönderen Ekrem İmamoğlu, kitabın yazılmasından duyduğu memnuniyeti şu satırlarla dile getirdi:

“Ülkemizin kurucu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türkiye’nin değil dünyanın gördüğü en büyük liderlerden biridir. Onun bıraktığı miras ve bu toprakların insanlarının kalbinde edindiği yer asla yok olmayacaktır. “ Yaşayan Atatürk “ isimli eserinizin Atatürk’ü farklı yönleriyle daha iyi tanımak, Atamıza olan bağımızı ve sevgimizi arttırmak adına çok kıymetli olduğuna inanıyorum”

İsmail Çetin’in yakın bir süre önce yayımlanan “Yaşayan Atatürk” adlı kitabın yazılış amacını, “Atamıza her türlü hakaret ve eleştirilerin yöneltildiği bu ortamda ülkemizden düşmanları temizleyen, ülkemizi kuran, namusumuzu kurtaran yarınların Türkiye’sini inşa etmek için var gücüyle alışan Atamızın hayatına bir tuğlada biz katkı da bulunabilmiş isek ne mutlu bize” diyerek açıklamıştı.