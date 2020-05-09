Elazığlı depremzedeler: ''Devletimiz evimizi yapsın''

Elazığ'da Sivrice merkezi’nde 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde en fazla zarar gören mahallelerinden biri olan Rüstempaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.

Deprem sonrasında evleri ve dükkanları yıkılan mahalle sakinleri, yıkılan binaların yerine yapılacak olan konutlarla ilgili mahalle sakinlerine bilgi verilmediğini belirterek mağdur olduklarını söylediler.

“BİNALAR YIKILIYOR AMA SONRASINDA NE YAPILACAK BİR AÇIKLAMA YOK”

Sözcü’ye konuşan Rüstempaşa Mahallesi sakinlerinden Yavuz Öger, deprem sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında yeterince bilgi verilmediğini belirterek şöyle konuştu:

* 24 Ocak depreminden sonra başta Rüstempaşa Mahallesi olmak üzere birçok yer zarar gördü. Depremde ağır hasar gören birçok bina yıkıldı ancak sonrasında nasıl bir çalışma yapılacağıyla bilgi vermek için gelen oldu ne de giden hepimiz bu konuda mağdur olduk.

* Elazığ Milletvekillerimiz ortada yok depremde birçok insanın evi gitti, yıkılan evlerin yerine yenileri yapılacak mı yoksa başka yerlerde mi yapılacak? Bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmıyor.

DEVLETİMİZ EVİMİZİ YAPSIN

Evlerinin bir an önce yapılmasını isteyen Öger, sözlerini şöyle sürdürdü:



* Öyle insanlar var ki üç dört katlı binaları tamamen yıkıldı. Konutların başka mahallelerde yapılacağı söyleniyor mahalle halkı olarak başka mahallelerde yapılacak olan konutlara yerleşmek istemiyoruz.

* Bununla beraber konutların hangi şartlarda vatandaşlara verileceğine dair de en ufak bir açıklama yok. Kimse ne yapacağını bilmiyor depremde en büyük zararı gören mahallelerden biri olan Rüstempaşa Mahallesi’nde insanların merak ettiği konularla ilgili açıklama yapmak için kimse gelmedi. Devletimiz evimizi yapsın, vatandaş olarak bedeli neyse vermeye hazırız.

“YETER ARTIK, YAŞADIĞIMIZ MAĞDURİYETİ ÇÖZSÜNLER”

Rüstempaşa Mahallesi esnaflarından İrfan Barış ise şu ifadeleri kullandı:

* Şu an bulunduğumuz yerde deprem öncesinde 30 yıldır esnaflık yapıyorum. Depremde evlerimiz ve iş yerlerimiz yıkıldı.

* Yıkılan ev ve iş yerlerimizi yerine yapılacak olan yapıların yine mahallemizde yapılmasını istiyoruz. Biz evlerimizi yerinde yapılmasını istiyoruz.

* Bizim binamızın yıkıldığı adada toplamda 300 tane konut bulunuyordu. Bu konutların hepsi yıkıldı. Bize rezerv alanda yer vermek yerine evlerimizin yeniden yapıp bize teslim etsinler.

* Ne kadar ücret talep ediyorlarsa da ödemeye hazırız. Eğer bu işi beceremiyorlarsa şehrimizin bu işi layıkıyla yapacak binlerce müteahhidi bulunuyor.

* Kat irtifa haklarını artırarak bu arkadaşlarımıza ihale etsinler. Yeter artık yaşadığımız mağduriyeti çözsünler.