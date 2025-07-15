Eli kanlı teröristler bebek katili Öcalan'a özgürlük isteyip Türkiye'yi açık açık tehdit etti

Terörsüz Türkiye sürecinde eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın temsili silah bırakma töreninin sözcülerinden olan bir terörörist, bebek katili terörist elebaşısı Abdullah Öcalan için "fiziki özgürlüğü sağlanmaz ise, demokratik siyasetin önü açılmaz ve yeni kriz noktaları oluşur" dedi.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'lı 30 terörist 11 Temmuz tarihinde Irak'ın Süleymaniye kentinde sembolik olarak silahlarını imha etmişti.

Terörsüz Türkiye sürecindeki bu gelişmenin ardından ise hem tartışmalar hem de açıklamalar devam ediyor.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın 3 sözcüsü Tekin Muş, Tekoşin Ozan ve Nedim Seven sürecin devamına dair terör örgütüne yakınlığıyla bilinen bir yayın organına açıklamalar yaptı.

Sözcülerden Nedim Seven yaptığı açıklamada, PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için açık açık fiziki özgürlük talebini dile getirirken Öcalan'ın fiziki özgürlüğü, yasal düzenlemeler, cezaevlerindekilerin serbest kalması gibi adımların atılmaması durumunda silahları yeniden devreye sokmakla tehdit etti.

Bebek katili Öcalan için "önder" ifadelerini kullanan Seven "Tüm çabamız ve attığımız adımlar bu yönlü. Ancak Kürt halkına yeniden bir saldırı olursa, Önder Apo’nun fiziki özgürlüğü sağlanmaz ise, demokratik siyasetin önü açılmaz, yasal düzenlemeler yapılmaz ve cezaevindeki politik tutsaklar özgür bırakılmazsa, bu iyi bir ortam ortaya çıkartmaz ve yeni kriz noktaları oluşur. Silah ve çatışma potansiyelinin yüksek olduğu bölgemizde bu iklimin değişmesi sağlanamazsa doğal olarak silah da bir araç olarak güncelliğini korur." dedi.