  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Emekli albay Orkun Özeller tutuklandı

Emekli albay Orkun Özeller tutuklandı

Emekli albay Orkun Özeller tutuklandı
Güncelleme:

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri gündem olan emekli albay Orkun Özeller hakkında gözaltı kararı verildi. Hakimliğe sevk edilen Özeller, tutuklandı.

Emekli Albay Orkun Özeller hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararı öğrenen Özeller, Ordu Adliyesi’ne geldi. 

Özeller’e “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlaması yöneltildi.

Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında kullandığı ifadelerin de soruşturmada yer aldığı belirtildi.

Bahçeli’ye yönelik sözlerinin ardından Özeller, sosyal medyada hakaret ve tehdit mesajları aldığını açıklamıştı.

TUTUKLANDI

Öğleden sonra hakimliğe sevk edilen Özeller'in tutuklanmasına karar verildi.

NE DEMİŞTİ?

X hesabından Bahçeli’nin Sabah’a yaptığı “PKK feshedilmiş ve silahlar bırakılmıştır. Şimdi beraberce yaşayabilmenin şartlarının neler olması gerektiği aşamasına gelinmiştir” sözlerini hatırlatan Özeller, “PKK terör örgütünün silah bıraktığını söyleyen sahtekardır, halen devam eden drone saldırılarına sesini çıkarmayan Mehmetçik düşmanıdır.” demişti.

ÜLKÜCÜLER TEHDİT ETMİŞTİ

Özeller’in açıklaması Ülkü Ocakları’nda rahatsızlık yarattı. Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, Özeller’i tehdit ederek “Bu kuduz itin başına her şey gelebilir. Ağzından köpükler saçarak havlayan bu itin durması toplumun huzur ve sükunun sağlanması açısından çok mühimdir yetkililer bu doğrultuda önlem almalıdır. Yoksa her neredeyse bulup bu piçi seve seve susturmanın yolu bize çocuk oyuncağıdır!” ifadelerini kullandı.

 

Sözcü

text-ad
Etiketler emekli albay orkun özeller gözaltı ülkücü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan şüpheliye büyük şok! Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan şüpheliye büyük şok! Türkiye'ye gelen Japonya Prensesi'nden Anıtkabir'de Atatürk'e ağlatan saygı Türkiye'ye gelen Japonya Prensesi'nden Anıtkabir'de Atatürk'e ağlatan saygı Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! ''CHP'nin olağanüstü kurultayı iptal edilsin'' talebi reddedildi ''CHP'nin olağanüstü kurultayı iptal edilsin'' talebi reddedildi Türkiye'nin boşanma kararı alan ''altın gelini''nden 5 kiloluk altın takı açıklaması Türkiye'nin boşanma kararı alan ''altın gelini''nden 5 kiloluk altın takı açıklaması Herkes altına, gümüşe, dövize yatırım yaparken o yatırımını bakın neye yaptı! Herkes altına, gümüşe, dövize yatırım yaparken o yatırımını bakın neye yaptı! İstanbul'un en ünlü AVM'lerinden biriydi... Tarihe karıştı! İstanbul'un en ünlü AVM'lerinden biriydi... Tarihe karıştı! 5 yaşındaki oğlunu ''Evi cinler sardı'' diyerek öldürdü 5 yaşındaki oğlunu ''Evi cinler sardı'' diyerek öldürdü ''Operasyondan önce AK Parti ve MHP'li yöneticiler aradı'' ''Operasyondan önce AK Parti ve MHP'li yöneticiler aradı'' Antalya'nın onlarca metrelik falezlerinde ölümle yaşam arasındaki çizgide ''şifa'' mesaisi kamerada! Antalya'nın onlarca metrelik falezlerinde ölümle yaşam arasındaki çizgide ''şifa'' mesaisi kamerada!
Uzman isim ''10 milyona yakın mağdur seçmen var'' diyerek kademeli emeklilikte tarihi açıkladı Uzman isim ''10 milyona yakın mağdur seçmen var'' diyerek kademeli emeklilikte tarihi açıkladı Almanya'nın en büyük bankasından altın için yeni tahmin Almanya'nın en büyük bankasından altın için yeni tahmin Altın fiyatlarındaki rekor rallisi sonrası İslam Memiş'ten dikkat çeken tahmin Altın fiyatlarındaki rekor rallisi sonrası İslam Memiş'ten dikkat çeken tahmin Bakan Şimşek'ten gündem olacak sözler: ''Bu sene başımıza gelmeyen kalmadı'' Bakan Şimşek'ten gündem olacak sözler: ''Bu sene başımıza gelmeyen kalmadı'' Türkiye’nin en uzun ve en geniş tek tünelinde geri sayım başladı Türkiye’nin en uzun ve en geniş tek tünelinde geri sayım başladı Fatih Terim'e soruldu: ''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor ?'' Fatih Terim'e soruldu: ''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor ?'' Sihirli Annem'in minik Tuğçe'sinin 41 kiloluk değişimi olay oldu! Sihirli Annem'in minik Tuğçe'sinin 41 kiloluk değişimi olay oldu! Sipariş getiren kurye gizlice eve girdi; genç kadın kabusu yaşadı Sipariş getiren kurye gizlice eve girdi; genç kadın kabusu yaşadı Kızılırmak'taki facianın altından cinayet çıktı! Doktorun kan donduran planı Kızılırmak'taki facianın altından cinayet çıktı! Doktorun kan donduran planı