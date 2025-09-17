Emekli albay Orkun Özeller tutuklandı

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri gündem olan emekli albay Orkun Özeller hakkında gözaltı kararı verildi. Hakimliğe sevk edilen Özeller, tutuklandı.

Emekli Albay Orkun Özeller hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararı öğrenen Özeller, Ordu Adliyesi’ne geldi.

Özeller’e “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlaması yöneltildi.

Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında kullandığı ifadelerin de soruşturmada yer aldığı belirtildi.

Bahçeli’ye yönelik sözlerinin ardından Özeller, sosyal medyada hakaret ve tehdit mesajları aldığını açıklamıştı.

TUTUKLANDI

Öğleden sonra hakimliğe sevk edilen Özeller'in tutuklanmasına karar verildi.

NE DEMİŞTİ?

X hesabından Bahçeli’nin Sabah’a yaptığı “PKK feshedilmiş ve silahlar bırakılmıştır. Şimdi beraberce yaşayabilmenin şartlarının neler olması gerektiği aşamasına gelinmiştir” sözlerini hatırlatan Özeller, “PKK terör örgütünün silah bıraktığını söyleyen sahtekardır, halen devam eden drone saldırılarına sesini çıkarmayan Mehmetçik düşmanıdır.” demişti.

ÜLKÜCÜLER TEHDİT ETMİŞTİ

Özeller’in açıklaması Ülkü Ocakları’nda rahatsızlık yarattı. Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, Özeller’i tehdit ederek “Bu kuduz itin başına her şey gelebilir. Ağzından köpükler saçarak havlayan bu itin durması toplumun huzur ve sükunun sağlanması açısından çok mühimdir yetkililer bu doğrultuda önlem almalıdır. Yoksa her neredeyse bulup bu piçi seve seve susturmanın yolu bize çocuk oyuncağıdır!” ifadelerini kullandı.

