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Emekli Amiraller Bakan Soylu için suç duyurusunda bulunacak

Emekli Amiraller Bakan Soylu için suç duyurusunda bulunacak

Montrö Bildirisi davasında Türk ordusunun emekli 91 amirali için beraat 12’si için ise hapis cezası istendi. Emekli Amiral Türker Ertürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hedef alan sözleri üzerine suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve üniformasıyla gittiği tarikat evinde cüppe ve sarıklı fotoğrafları basına sızan Tuğamiral Mehmet Sarı’ya ilişkin Nisan 2021’de 104 emekli amiral açıklama yaptı. Amirallerin “suç işlemek için anlaşma” gerekçesiyle haklarında dava açıldı. Tuğamiral Mehmet Sarı ise emekliye sevk edildi.

Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşan rütbesi sökülerek tutuklanması istenen emekli amirallerden Türker Ertürk şafak baskını ile gözaltına alınan 10 amiral için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Açıklamanın uluslararası bağlantısıyla ilgili bir takım tespitlerimiz var” sözleri üzerine suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Ruhat Mengi'nin Sözcü gazetesindeki yazısının tamamı için...

Etiketler ruhat mengi montrö sözleşmesi montrö
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