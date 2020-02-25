  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Şubat 2020 22:39

Emniyet'ten Davutoğlu açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Davutoğlu'nun koruma kararının kaldırıldığı' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Konya Meram’daki bağ evinde koruma kararının kaldırılması söz konusu değildir" denildi

Emniyet'ten Davutoğlu açıklaması
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Emniyet Genel Müdürlüğü, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Konya Meram'daki bağ evinde koruma kararının kaldırılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında Davutoğlu'nun koruma kararının kaldırıldığına dair gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Davutoğlu'nun, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında "özel koruma statüsü"nde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bu çerçevede kendisi ve aile bireylerine koruma hizmeti sağlandığı belirtildi.

Davutoğlu'nun yönetmelik kapsamında görevden ayrıldıktan sonra da taleplere bakılmaksızın korumaya alınacak kişilerden olduğuna değinilen açıklamada, özel koruma kararının tüm koruma şekillerini kapsamasından dolayı konut ve iş yeri korumasının yönetmelik esaslarına göre yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Ahmet Davutoğlu ve aile bireylerinin koruma hizmetine toplam 63 personel ve 10 araç görevlendirilmiştir" bilgisine yer verildi.

Söz konusu haberlere yansıyan Konya Meram'daki bağ evini Davutoğlu'nun çok sık kullanmadığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle koruma noktasının mevcut haliyle devam etmesine, Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinin 4'üncü maddesindeki konut koruma tanımında açıklandığı şekilde, motorlu devriye marifetiyle sık sık kontrol edilmesine, Sayın Davutoğlu'nun bulunduğu süre zarfında da koruma noktasına personel görevlendirilerek koruma hizmeti sağlanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna yansıtıldığının aksine Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Konya Meram’daki bağ evinde koruma kararının kaldırılması söz konusu değildir."

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Ahmet Davutoğlu , emniyet , Emniyet Genel Müdürlüğü , koruma , egm
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM