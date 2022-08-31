Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı

Eski eşi Emre Aşık’ın avukatını tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Yağmur Sarnıç, Küçükçekmece’de yakalandı.

Eski futbolcu Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç’tan yaklaşık 2,5 yıl süren çekişmeli boşanma davasıyla geçen yıl Eylül ayında boşandı. Boşanma süreci devam ederken Sarnıç, Aşık’ın avukatı Funda Sadıkahmet’i arayarak, hakaret ve tehditlerde bulundu. Avukat Sadıkahmet, Sarnıç’tan şikayetçi oldu.

Hakkında ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarında dava açılan Sarnıç, mahkemeye gitmeyince yakalama kararı çıkarıldı. Sarnıç, bugün Küçükçekmece’de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yağmur Sarnıç’ın biri kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere, 6 farklı suçtan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

EMRE AŞIK’I ÖLDÜRECEĞİ İDDİASI

Eski futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi olan Yağmur Sarnıç’ın, sevgilisi olduğu belirtilen Erdi Sungur’la birlikte Emre Aşık ve Avukatı Funda Sadıkahmet’i öldürmek için plan yaptığı iddia edilmişti.

İddia ile ilgili konuşan Sungur şunları söylemişti:

“Yağmur, bana ‘Emre Aşık’ı bir depoya bağlayacağız önünde sevişeceğiz sonra da iş bittikten sonra 1 kurşun sıkıp

Sarnıç, bugün Küçükçekmece'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

6 FARKLI SUÇTAN YAKALAMA KARARI VARDI

Emniyete götürülen Yağmur Sarnıç'ın biri kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere, 6 farklı suçtan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. öldüreceğim’ dedi”