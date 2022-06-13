ENAG kurucusu Veysel Ulusoy’a soruşturma

Daha önce TÜİK tarafından hakkında dava açılan ENAG'ın kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy'a şimdi de çalıştığı Yeditepe Üniversitesi disiplin soruşturması açtı. “Her yönüyle mesnetsiz bir soruşturma” diyerek soruşturmaya tepki gösteren Ulusoy, suçlamaların tamamının temelsiz olduğunu, zorla suç uydurulmaya çalışıldığını söyledi.

'nun (ENAG) yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy hakkında dava açarak, ENAG’ın verilerinin yayınlanmaması için ihtiyati tedbir talebinde bulunmasının ardından şimdi de Ulusoy'a çalıştığı Yeditepe Üniversitesi tarafından disiplin soruşturması açıldığı öğrenildi.

Daha önce TÜİK'in yargı yoluyla ENAGrup'u susturmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyleyen Ulusoy, şimdi de üniversite üzerinden harekete geçildiğini belirtti.

Sözcü gazetesinden Taylan Büyükşahin’in haberine göre, Ulusoy, uzun süredir baskı altında olduklarını, ne olursa olsun geri adım atmayacaklarını ve halkın gerçek verilere ulaşması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Yayınlanan bir röportajın bahane edilerek üniversite yönetiminden izin alınmadığı gerekçesiyle soruşturma açıldığını ifade eden Ulusoy, 2.547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'na göre soruşturmayı rektörlüğün açması gerektiğini, ancak hukuk fakültesi üzerinden bunun yapıldığını kaydetti.

HER YÖNÜYLE MESNETSİZ BİR SORUŞTURMA

Disiplin soruşturmasının barkodlu olması ve YÖK sistemine girmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Veysel Ulusoy, üniversite yönetiminin kapıyı dolanarak hareket ettiğini söyledi. “Her yönüyle mesnetsiz bir soruşturma” diyerek tepki gösteren Ulusoy, şöyle konuştu:

“Hukuk fakültesi dekanı üzerinden işlemi yürütüyorlar. 3 hocayı koymuşlar karşıma, mahkemeye çıkarılmış suçlu gibi savunma yapmamı istiyorlar.”

ZORLA SUÇ UYDURULMAYA ÇALIŞILIYOR

Yeditepe Üniversitesi tarafından açılan soruşturmada kesin hüküm veren ifadeler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Veysel Ulusoy, kendisine gönderilen soruşturma kağıdında kullanılan dilin, Meclis'te hazırlık aşamasında olan ve ağır sansür uygulamaları içeren sosyal medya yasasının diline benzer olduğunu belirtti. Soruşturmada “yanlış ve yanıltıcı bilgi vermek, gerçeğe aykırı algı oluşturmak” gibi hükümler olduğunu ifade eden Ulusoy, suçlamaların tamamının temelsiz olduğunu, zorla suç uydurulmaya çalışıldığını kaydetti.