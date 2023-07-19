EPDK'nin araç alım ihalesi gündem oldu: Bakın hangi özellikler istenmiş!

EPDK'nin makam aracı için açtığı ihale dikkat çekerken kurumdan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), "piyasa değeri 10 milyon lira olan makam aracı kiralamak için ihale açtığı" haberlerine ilişkin açıklama yayınladı. Kurumun bünyesinde gerçekleştirilen bütün alımların 'kamu menfaati gözetilerek tasarruf odaklı bir bakışla, tamamen şeffaf ve hukuka uygun şekilde gerçekleştirildiği' ifade edildi.

Kurumun bir makam aracı bulunduğunu ve söz konusu aracın kiralama süresinin dolması üzerine ihaleye çıkıldığının belirtildiği açıklamada, "Ancak haberde belirtildiği gibi ihale şartnamesinde herhangi bir marka ve modelin talep edildiği iddiası tamamen hayal ürünüdür" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "'Tasarruf amaçlı olarak' istenen şartlar arasında aracın ikinci el olmasının ve 120 bin kilometreye kadar kullanılmış olmasının da kabul edileceği belirtilmiştir. Dileyenler Kamu İhale Kurumunun ihale duyurularından (EKAP üzerinden) teknik şartnameye ulaşabilirler. (İhale kayıt no: 2023/688781) Kurumumuzu yıpratmaya yönelik hazırlanan bu haber ile ilgili söz konusu gazeteye tekzip metni gönderilmiş, metnin yayımlanmaması halinde hukuki yollara başvurulacağı ifade edilmiştir. EPDK, 'kurulduğu günden' bu yana verimlilik ve tasarruf odaklı çalışmayı hizmet prensiplerinin ilk sırasına koymuştur. Kurumumuz bünyesinde gerçekleştirilen bütün alımlar da kamu menfaati gözetilerek tasarruf odaklı bir bakışla, tamamen şeffaf ve hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmektedir" denildi.

Dosyada ayrıntılı şekilde tarif edilen aracın ikinci el piyasa değerinin 10 milyon TL’ye yaklaştığı haberleri yer almıştı.

2023/688781 kayıt numaralı ihalede makam aracından istenen teknik özellik ve donanımlar şöyle: