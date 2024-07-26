Erdoğan: ABD Kongresi'nde soykırımcı bir katil alkışlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki gösterip "ABD'nin Kongresi'nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. 7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi ölümleri uzaktan seyrediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye ekonomisine katkı veren katma değer üreten tüm sanayicilerimize girişimcilerimize teşekkür ediyorum. Savunma sanayiinden otomotive, havacılıktan insansız sistemlere, kimyadan güneş enerjisi hücrelerine oldukça geniş yelpazede kendi sektörleeinin liderleri olan şirketlerimize teşekkürlerimizi bizzat ifade ettik.

Özellikle dünyamızın içinden geçtiği büyük dönüşüm sürecinde geleceği öngörerek atılan bu adımlar Türkiye'nin hedefleri açısından çok önemlidir. ikinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin ekonomik, siyasi diplomatik çıkarlarını korumak amacıyla kurulan mevcut küresel sistem artık miladını doldurmaya başlamıştır. Mesela Suriye'deki itilaf tam 13 yıldır sürüyor. Gazze'de 40 bin sivil hayattan koptu. Soykırımın önüne yaklaşık 10 aydır geçilemedi.

NETANYAHU'NUN ABD'DEKİ KONUŞMASI

ABD'nin Kongresi'nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. Temsilciler Meclisi'nin dışında da onlara karşı tam aksi bir tavır ortaya konuluyor.

7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi ölümleri uzaktan seyrediyor. Bunların katili olan Netanyahu ABD'de alkışlanıyor. Gazze kasabına kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor. Akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız.