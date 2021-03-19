Erdoğan cuma namazını Melih Bulu ile kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Aydınlar Camisi’nde Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu ile kıldı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için öğlene doğru Kısıklı'daki konutundan Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’ne geçti.

Vahdettin Köşkü’ne yakın olan Kerem Aydınlar Camisi’ne gelen Erdoğan, burada cuma namazını Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atadığı Melih Bulu ile kıldı.

Ajanslar, Erdoğan'a Cuma namazında; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşlik ettiğini yazmıştı.

KRT’nin haberine göre ise Cuma sonrası Erdoğan ile Rektör Melih Bulu'nun bir süre sohbet ettiği fotoğraflara yansıdı.