Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefon görüşmesinde, İsrail'in saldırıları, Gazze'ye yardımların ulaştırılması ve kalıcı ateşkes çabaları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı.



Erdoğan, Sanchez'e, İspanya hükümetinin İsrail'in gayrimeşru saldırılarına karşı duruşunun, Filistin'in tanınmasına yönelik açıklamasının kıymetli olduğunu ifade etti.