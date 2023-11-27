  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefon görüşmesinde, İsrail'in saldırıları, Gazze'ye yardımların ulaştırılması ve kalıcı ateşkes çabaları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı.

Erdoğan, Sanchez'e, İspanya hükümetinin İsrail'in gayrimeşru saldırılarına karşı duruşunun, Filistin'in tanınmasına yönelik açıklamasının kıymetli olduğunu ifade etti.

Etiketler Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Sanchez
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzin, motorin ve LPG'ye vergi zammı geliyor
Erdoğan şimdi de ''sende vicdan var mı'' diyecek mi ?
MTV'de indirim olacak mı?
27 Kasım haftası burç yorumları
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisi vedaya hazırlanıyor
462 km menzilli elektrikli SUV Türkiye'ye geliyor! Fiyatı belli oldu
Türkiye'nin milli gururları ANKA-3 ve KAAN uçuşa hazırlanıyor
İşte Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller
Sigaraya bir zam daha!
Uzman isimlerden yerel seçimler öncesinde İstanbullulara kritik çağrı