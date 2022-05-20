Erdoğan ''Japon atasözü'' demişti, meğer öyle değilmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında, "Japonların bir atasözü var" diyerek söylediği sözlerin bir Japon atasözü olmadığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gençlerle buluştu.

Üniversiteli bir gencin Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile ilişkinlerin iyileşmesine ilişkin sorusuna Erdoğan, Japon atasözü ile karşılık verdi.

Erdoğan, “Japonların bir atasözü var düşmanınız dahi olsa iplikle bağı sıkı tutun koparmayın gün olur o bağ size tekrar lazım olur” diye konuştu.

Türkiye’de yaşayan Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini alıtılayarak, atasözünün Japonlara ait olmadığını söyledi.

Yoshi’nin paylaşımı şöyle:

“Sayın Başkan Erdoğan. Bu kelimeyi internette Japonca’da defalarca aradım. Hatta birkaç Japon atasözü sözlüğüne baktım. Ancak böyle bir Japon atasözü olmadığını gördüm. Saygılarımla.

Uzun zamandır sosyal medyada paylaşılan “Japon” atasözüleri ile mücadele ediyorum çünkü gördüğüm kadarıyla %90’ı gerçek değil. İnsanlar da Japon atasözü olduğunu düşünüp paylaşmaya devam ediyor. Yayılan bilgilerin doğruluğu kontrol etmek bizim elimizde”