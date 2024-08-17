Erdoğan, Malatya'da partililere seslendi: Malatya'ya olan güvenim tamdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon bağlantısıyla AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı katılımcılarına hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Değerli Malatyalı kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla sesleniyorum. Danışma meclisi toplantınız hayırlı olsun. Malatya'yı en kalbi duygularla tebrik ediyorum.

En kısa zamanda inşallah Malatya'yı ziyaret etmek suretiyle yüz yüze sizlerle buluşacağız.

Birkaç gün önce Belediye Başkanı Sami Bey ziyaretimdeydi. Kendisiyle Malatyayı konuştuk. Ne gibi adımlar atacağız bunları görüştük. Kısa bir zamanda da Malatyayı ziyaret ederek yeni dönemin adımlarını sizlerle birlikte atacağız.

Yeni dönemde kongrelerle birlikte güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz, sizlere olan güvenin tamdır. Malatya'ya olan güvenim tamdır.